“Bir Zamanlar Kıbrıs” yayından kaldırılıyor mu?

Kıbrıs’ta düzenlenen gala ile gösterime başlayan, özellikle de Kıbrıs tarihini çarpıttığı için tepki gören TRT’nin “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi izleyicinin de gözünden düştü.

Kıbrıs’a hınç ve düşmanlık üzerinden odaklanan, Kıbrıslı Türklerin mücadelesini Ankara’dan gelen bir “kahraman”a odaklayan dizi son haftalarda izlenme oranlarında geriledi.

Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın övgüleri, TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın desteğine rağmen, dizi özellikle de Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesinden tepki görmüştü.

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Erken final mi?

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Haber Goobal’a göre Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerde yer aldığı TRT 1 dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın sonuna gelindi. Reyting listesinde rakiplerinin gerisinde kalan dizinin final yapacağı iddia edildi.

Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı dizilerin gerisinde kaldı.

TMC Film imzası taşıyan dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

TRT 1 'in 13 Mayıs perşembe akşamı açıklanan yayın akışında dizinin yer almaması da final iddialarını güçlendirdi.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenen 7. bölümünün yayın tarihi konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Son hafta ratingler

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6 Mayıs Perşembe günün reyting sonuçları açıklandı... Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız dizileri arasında kıran kıran bir reyting yarışı yaşandı.

TİAK verilerine göre;

Total kategorisinde; atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ilk sırada yer alırken, Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ikinci, atv'nin sevilen programı Esra Erol'da üçüncü, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber dördüncü ve atv Hava Durunu beşinci oldu.

AB kategorisinde; Camdaki Kız ilk sırada yer alırken, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ikinci, Bir Zamanlar Çukurova üçüncü, Bir Zamanlar Kıbrıs dördüncü ve FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor beşinci oldu.

20+ABC1 kategorisinde ise; Camdaki Kız ilk sırada yer alırken, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü, Bir Zamanlar Kıbrıs dördüncü ve Esra Erol'da beşinci oldu.