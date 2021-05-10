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TMT Mücahitler Derneği “Gerçeklerle çelişmeyin”

TMT Mücahitler Derneği “Gerçeklerle çelişmeyin”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TRT yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin Kıbrıs Türkünün cesur direnişini yansıtmaktan uzaklaştığını kaydederek, dizi yapımcılarını tarihsel gerçeklerle çelişmemeye çağırdı. 

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, TRT yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin Kıbrıs Türkünün cesur direnişini yansıtmaktan uzaklaştığını kaydederek, dizi yapımcılarını tarihsel gerçeklerle çelişmemeye çağırdı. 
Bora konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Kıbrıs Türk’ünün şanlı mücadelesini yansıtmayı amaçlayan TRT yapımı ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin amacını ve oyuncular dahil tüm kadronun emek ve çabalarını destek ve saygı ile karşılıyoruz. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde maalesef gerçeklerden koparak ilk liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün mücadeleci kişiliğini yansıtmayan davranışlar içerisinde gösterilmesi ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın Nikos Sampson’dan kaçması veya ona esir düşmesi gibi onur kırıcı ve hayal ürünü kurgularla TMT’nin önderliğinde ve daha sonra mücahit teşkilatı olarak Kıbrıs Türkü’nün cesur direnişini yansıtmaktan uzaklaştığını üzülerek müşahede ettik” ifadelerini kullandı.  
Dizi çekimlerinin başında yapımcıların TMT Derneği’ne gelerek kendilerinden yardım talep etmesi üzerine yapımcıları yetkili biriyle görüştürdüklerini dile getiren Bora, “Ortaya konan ürünün bir belgesel değil dizi film olduğunun farkında olmakla beraber ilgililere yaptıklarının sorumluluğunu taşıyarak tarihsel gerçeklerle çelişmeyen bir yapımı ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

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