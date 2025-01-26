Bir tabakta sağlık, bir kasede nostalji

Kıbrıs mutfağı, tarihsel zenginlikleri ve Akdeniz’in bereketiyle harmanlanmış geleneksel lezzetleriyle sofralara adeta bir şölen sunar. Bu yazıda, adanın hem besleyici hem de lezzetli iki eşsiz tarifine yer veriyoruz: Kuru börülce salatası ve erişteli sütlaç. İlki, yazın serinliğini, kışın ise sağlığı sofralara taşıyan, hafif ve pratik bir salata; diğeri ise nostaljik tatlara modern bir dokunuş katan, süt kokusuyla mest eden bir tatlı. Hem sağlıklı hem de hafif bu iki tarif, Kıbrıs’ın mutfak kültürünü keşfetmek için harika bir başlangıç! Hazırsanız, bu lezzet yolculuğuna birlikte çıkalım.

Kuru Börülce Salatası

Kıbrıs’ın mutfak kültürü, hem tarihsel geçmişinden hem de adanın farklı kültürlerle harmanlanmış zengin yemek geleneğinden beslenir. Bugün sizlere, ada mutfağının en sevilen ve en sağlıklı tariflerinden birini anlatacağım: kuru börülce salatası. Belki de Kıbrıs’a özgü, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan bu lezzet, aynı zamanda pek çok ailede nesiller boyu aktarılan geleneksel bir tarif.

Börülce, Kıbrıs’ta her mevsim bulunabilen, hem besleyici hem de doyurucu bir bakliyat. Ancak kuru börülce, sadece kışın sofralarda yerini almaz, aynı zamanda adanın geleneksel yemeklerinden biri olarak, her mevsimde taze salatalara da dönüştürülür. Kıbrıs’ın sıcak havasında, zeytinyağlı, limonlu ve hafif baharatlarla hazırlanan kuru börülce salatası, hem pratik hem de sağlıklıdır.

Bir Kıbrıslı için kuru börülce salatası, sadece bir yemek değil, aynı zamanda anıların ve dostlukların paylaşıldığı bir sofradır. Aile bireylerinin bir araya gelip sohbet ederken, bahçede toplanmış domates ve biberlerle hazırlanan bu salata, Kıbrıs mutfağının en güzel simgelerindendir. Akşam üstü bir çayın yanında ya da bir ızgara etin yanına çok yakışır, ama en çok da kendi başına keyifle yenir.

Kuru börülce salatasının faydaları da saymakla bitmez: Protein, lif ve vitamin açısından oldukça zengin olan bu tarif, aynı zamanda sindirimi düzenler, kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kıbrıs’ın mutfağını yansıtan bu basit ama bir o kadar da etkileyici yemek, hem geleneksel lezzetlerin hem de sağlıklı yaşamın mükemmel bir birleşimidir.

Malzemelerim

250 g kuru börülce

1/2 ( demet maydanoz

4 taze soğan

1/4 demet dereotu

3-5 kornişon turşu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 limon suyu

Tuz

Nasıl Yapıyorum?

Akşamdan ıslattığım börülceleri, üzerini geçecek kadar su ilave ettiğim tencerede biraz haşlıyorum ve süzüyorum.

Limon suyu ilave ettiğim suda 20 dakika tekrar haşlayıp suyunu süzüyorum.

Turşuları küp küp doğruyorum.

Dereotu, maydanoz ve soğanı ince ince kıyıyorum.

Hepsini börülce ile harmanlıyorum.

Diğer tarafta zeytinyağı, limon suyunun kalanını, tuzu ve sumakı karıştırıp, diğer karışıma ekliyorum.

Salatam hazır.

Erişteli Sütlaç

Bazı tarifler vardır ki, sadece lezzetiyle değil, hikayesiyle de gönlünüzde taht kurar. Sade malzemelerle harikalar yaratabileceğinizi hatırlatır, geçmişten bir esintiyle bugünü şenlendirir. Mutfağımızda genelde tuzlu yemeklerde ya da çorbalarda kullanmaya alışık olduğumuz erişte, bu tarifte tüm bildiklerinizi unutturacak. Çünkü bu kez o, yumuşacık sütle birleşip hafif bir tatlıya dönüşerek sofralarınıza hem nostalji hem de benzersiz bir lezzet getiriyor. Süt ve şekerin erişteye kattığı bu zarif dokunuş, tatlı krizlerine sade ama etkileyici bir çözüm sunuyor. Üstelik çocukluğunuzdan kalma o sıcacık anıları da beraberinde getiriyor. Hani bazen anneniz ya da anneanneniz mutfaktan sizi çağırır, üzerine dumanı tüten bir tatlı koyar ya sofraya… İşte bu tarif, tam da o anların modern bir yorumu gibi. Hafifliğiyle ağır tatlılardan kaçınanları memnun ederken, farklı ve şaşırtıcı bir lezzet arayanların da beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Hazırlarken mutfağı saran süt kokusu, lezzetli bir tatlının habercisi olurken, keyifli bir mutfak deneyimi yaşamanızı da garanti ediyor. Hazırsanız, eriştenin bambaşka bir haliyle tanışmaya ve mutfağınızı bu tatlıyla şenlendirmeye başlayalım!

Malzemelerim

1 Lt Süt

1 Çay Bardağı Erişte (125 MI)

2 Su Bardağı Su

Yarım Su Bardağı Pirinç

1 su Bardaktan Biraz Az Şeker

2 Yemek Kaşığı Nişasta

Bir çimdik Tuz

1 Paket Vanilya

Nasıl Yapıyorum?

Eriştelerimi alıp 2 su bardağı suyla birlikte tencereye koyuyorum ve suyunu tamamen çekene kadar haşlıyorum. Hiç su kalmayınca üzerine sütü ekliyorum. Ardından yarım çay kaşığı tuzu ilave ediyor ve kaynamaya bırakıyorum.

Süt kaynamaya başladığında, şekeri ekliyorum ve kısık ateşte 5 dakika kadar pişiriyorum. Ardından pirincimi ekliyorum ve pirincim yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu sırada nişastayı yarım çay bardağı suyla açıyorum. Kaynayan karışıma nişastayı yavaş yavaş eklerken bir yandan hızlıca karıştırıyorum. Son olarak, bir paket vanilyayı da ilave ediyorum ve 5 dakika daha pişiriyorum. Hazırladığım tatlıyı kaselere alarak servis ediyorum.