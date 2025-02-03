“Bir Su Meselesi-Karagöz Gizli Hazine” 5 yılda toplam 264 temsil yaptı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın yeni kuşak hayalbazı İze Seylani’nin gölge oyunu ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek için 5 yıl önce hayata geçirdiği Lefkoşa-Büyükhan’daki Hayâlhane 127, 5.yaşını yine çocuklarla birlikte kutladı.

5 yılda yardağı Hüseyin Kasapoğlu ile toplam 264 temsile imza atan İzel Seylani, kendi yazdığı ve oynattığı “Bir Su Meselesi-Karagöz Gizli Hazine” 1 Şubat 2025 tarihindeki temsil ile 5 yaşını tamamlayarak büyük bir gururu yaşadı.

Adanın kuzeyinde ayak basmadık bölge neredeyse kapısından girilmedik okul bırakmayan İzel Seylani- Hüseyin Kasapoğlu ikilisi oyunu "Κρυμμένος θησαυρός" adıyla adanın güneyine de taşıyarak oradaki çocuklarla da Gizli Hazine’yi buluşturdu. 5.yaş gününde İzel Seylani’nin ufak hayranları da kendisini tebrik ederek 5.yıl dolayısıyla kendisine çiçek de takdim ettiler.