“Bir önceki aya göre hayat %5,44 daha pahalı”

İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre hayat, Kasım ayına oranla Aralık ayında yüzde 5,44 oranında pahalılaştı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 89,63’e yükseldi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %15.10 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir. Sağlık ana grubunda %14.82, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %10.18, Haberleşme ana grubunda %7.45, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.94, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %4.35, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.75, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.14, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.59, Eğitim ana grubunda %1.41, Ulaştırma ana grubunda %1.03, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.12 artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %260.58 Kabak, %137.98 Salatalık ve %106.56 ile Patlıcan olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %65.35 Çiçek Lahanası, %34.14 Beyaz Lahana ve %23.15 ile Limon olmuştur.”