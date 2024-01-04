“Bir önceki aya göre hayat %5,44 daha pahalı”
İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı.
İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı.
Açıklamaya göre hayat, Kasım ayına oranla Aralık ayında yüzde 5,44 oranında pahalılaştı.
Yıllık enflasyon ise yüzde 89,63’e yükseldi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %15.10 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir. Sağlık ana grubunda %14.82, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %10.18, Haberleşme ana grubunda %7.45, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.94, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %4.35, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.75, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.14, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.59, Eğitim ana grubunda %1.41, Ulaştırma ana grubunda %1.03, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.12 artış gerçekleşmiştir.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %260.58 Kabak, %137.98 Salatalık ve %106.56 ile Patlıcan olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %65.35 Çiçek Lahanası, %34.14 Beyaz Lahana ve %23.15 ile Limon olmuştur.”