Bir ilk: Dönemsel ürünler kadınlara ücretsiz olacak

İskoçya Parlamentosu, dünyada ilk kez tampon ve ped gibi tüm kadın hijyen ürünlerinin ihtiyacı olanlara ücretsiz verilmesini bir hak olarak ve oy birliğiyle kabul etti.

İskoçya, hijyenik ped gibi ürünlerin ücretsiz sağlanacağı ilk ülke oldu. Hükümetin ilgili kararına göre, tüm belediye ve eğitim kurumları artık isteyen her kadına bu ürünleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlü olacak.

Ücretsiz hijyenik ürünler sağlamak için 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.

Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.

Ülke çapındaki kampanya, kuzeydeki birkaç yerel konseyin kadın vatandaşlara ücretsiz hijyenik ürünler sağlamasından sonra başlatıldı.

Bununla birlikte, Lennon'un hareketi halk desteği aldı ve İskoç Parlamentosu, 2020'de üyelerinin oy birliğiyle bunu yasalaştırmayı onayladı.

Kadın hijyen ürünlerindeki yetersizliğin önüne geçilmesine önemli bir etkisi olacak yasanın, 2020-2021'de Covid-19 salgını boyunca bu ürünlerin eksikliği yaşayan birçok kadına yardımcı olması bekleniyor.

İskoçya 2017'den bu yana kamuya açık ortamlarda hijyenik ürünlere erişim sağlamak için yaklaşık 27 milyon sterlin harcadı.