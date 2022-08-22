“Bir hasta ölümle tehdit edildi, sağlıkçılarımız kendini siper etti"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde dün bir hastanın darp edildiğini belirterek, Sağlık Şiddet Yasası’nın çıkması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, hastanede yaşanan şiddet olaylarında güvenlik çalışanlarının yetersiz kaldığını söyleyerek, “Konu üzerinde yetkili olabilecek savcılık, polis genel müdürlüğü ve tüm makamlara açık çağrımızdır. Bir kadın veya bir sağlık çalışanı öldürülmeden kamuoyu önünde çağrıda bulunur gereğinin yapılmasını talep eder ve acil servislerimizin getirildiği son noktaya dikkatleri çekeriz” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, şu ifadeleri kullandı:

“Dün öğleden sonra takriben yedi sularında ayağı daha önceden kırılmış alçılı vaziyette olan ve 112 hızırdan yardım isteyerek Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servise getirilen kadın hastanın müdahalesi yapılmış olup gerekli yardım yapılmıştır. Bu süre içerisinde acil servise gelen erkek arkadaşı, kadın hastamızı ölümle tehdit etmiştir. Bu olayı gören duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırmayan saldırgan ilgili kişilere saldırarak darp etmiştir.

Yaşanan fiziksel saldırı ve kadına yapılan ölüm tehdidi müteakip acil serviste nöbetçi olan birlik as başkanımız hemşire Ali Bolat ve Doktor Cemil Yandaş vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışmış ve kendilerini siper etmiştirler.

Yetersiz kalan güvenlik çalışanları ve duyarlı vatandaşlar sayesinde etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edilerek hakkında şikâyette bulunulmuştur”