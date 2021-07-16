Bir haftadır, evde mahsur!

Devrim DEMİR

Girne’ye bağlı Karmi köyünde yaklaşık bir hafta önce yıkılan teras, yaşlı Alman çifti eve kapattı.

Yıkılan taşlar her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği köyde görüntü kirliliği oluştururken, yaşları 81 ile 75 olan Alman çiftin evinin de girişini tamamen kapatmış durumda.

İhtiyaçlarını almak için merdiven kullanıp duvar atlamak zorunda kaldıklarını anlatan çift, “Bizim burada bir arkadaşımız yok. İhtiyaçlarımızı güçlükle karşılıyoruz” dedi.

1985 yılından bu yana Karmi’de yaşamını sürdüren Zihni Pendakomolu ise köyde yetki karmaşası yaşandığını ve köyün unutulduğunu öne sürdü.

Pendakomolu, muhtarın Karaoğlanoğlu’nda olduğunu ve köyle bir bağlantısı olmadığını dile getirerek, köyün derhal belediyeye bağlanması gerektiği görüşünü belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyu YENİDÜZEN’den öğrendiğini söylerken, Karmi’de acil ihtiyaçların karşılanması için komite olduğunu ancak konunun bilgilerine gelmediğini ifade etti.

Karmi Muhtarı Saadet Cibo ise, konunun bilgisine 14 Temmuz tarihinde geldiğini, ‘185’ kayıt hattına durumun bildirildiğini dozerle taş yığının alınacağını ifade etti.

Bir haftadır evin kapısını kullanamıyorlar…

Almanya’dan 5 yıl önce gelerek Karmi’ye yerleşen Fashiong çifti, 9 Temmuz gecesi yan komşuları İngiliz bir aileye ait evin terasının büyük bir gürültü ile yıkıldığını anlattı.

Bir hafta önce yıkılan teras taşları çiftin kapısını kilitledi. Yol tamamen kullanılmaz hale gelirken, yaşlı çift evden çıkamaz duruma geldi.

İhtiyaçlarını karşılamak için evin duvarını kullanan 81 yaşındaki Peter Fashiong, “Bunu yapmak benim gibi yaşlı biri için büyük problem. Yetkililer bizi mutlaka duymalı” dedi.

“Biz yaşlıyız… Burada tanıdığımız kimse yok”

Alman çift, adaya 5 yıl önce gelerek Karmi’ye yerleştiklerini anlattı. 9 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını, yan komşularının terasının çöktüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını anlattı.

Peter Fashiong, evlerinde mahsur kaldıklarını, kapılarını açamadıklarını, başka çıkış kapıları da olmadığını kaydetti.

İhtiyaçlarını karşılamak için bahçe duvarını kullanmak zorunda kaldığını anlatan Fashiong, “Su, tüp, ihtiyaçlarımızı karşılamak isteriz bunları yapamıyoruz. Burada tanıdığımız kimse yok. Arkadaşlarımız yurt dışından gelemedi. Biz yaşlı insanlarız bunları yapmak bizim için inanılmaz zor. Bayram geliyor, en az bir 10 gün daha sanırım bu süreç uzayacak. Evimize alışveriş yapamıyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Terası yıkılan aile, sigortadan bahsediyor, en azından bu taşları kaldırması gerekiyor biz çıkış yapamıyoruz. Bu bizim için çok zor bir durum” dedi.

Karmi Sakini Zihni Pendakomolu:

“Karmi köyünde yetki karmaşası yaşanıyor”

Karmi köyüne 1985 yılında yerleştiğini anlatan Zihni Pendakomolu, köyün Kıbrıs’ın gözbebeği olduğunu ancak ciddi bir yetki karmaşası yaşandığını belirtti.

Pendakomolu, bir takım sıkıntıların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Zihni Pendakomolu, iş yerleri ile birlikte Karmi köyünde 170 hane olduğunu ifade ederek, “Pandemi nedeniyle köyde son 16 aydır yaklaşık 40 ile 50 ararsında insan yaşamakta. Evlerine dönemeyenler pandemi nedeniyle gelemeyenler var” dedi.

Pendakomolu: “Köy Turizm Bakanlığı elinde, temizlik bakım yok”

Karmi köyünün muhtarının Karaoğlanoğlu’nda kaldığını ve köye hiç gelmediğini iddia eden Pendakomolu, “Karmi köyü, Kıbrıs’ın gözbebeği ne acıdır Lefkoşa’dan yönetilmekte’ dedi.

Köyün ne belediye, ne de Kaymakamlıkla bağı olduğunu ifade eden Zihni Pendakomolu, “Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer, arzu ederse hafta bir gün, Çarşamba günü köye gelirler. Denetler gibi yapıp, ayrılırlar. Köyün temizlik işi ile ilgili yetkilendirilen kişi ise başına buyruk. Üzerine düşeni yapmıyor, hayvan pislikleri sokaklardan toplanmıyor, kokudan durulacak gibi değil. Karmi köyü tamamen kaderine terk edildi.” Şeklinde konuştu.

“Turizme katkı için 100 Pound ödüyoruz… Belediyeye devretsinler”

Karmi’de yetkinin kimde olduğunun belli olmadığını da öne süren Zihni Pendakomolu, bir sorun olduğu zaman çözüm bulamadıklarını, şikâyetlerin havada kaldığını dile getirdi.

Karmi’de yaşayan herkesin Turizme katkı için 100 Pound bir ücret verdiklerini ifade eden Pendakomolu, “Bu köyün ciddi anlamda temizlik ve bakım görmesi için belediyeye devredilmesini isteriz. Belediyenin çalışanları da var büyük bir kurumdur, beklentimiz bu yönde” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle iş yerleri kapalı… Bazı yerler haftanın üç günü açık…

Pandeminin Karmi’de de etkisinin çok büyük olduğunu anlatan Pendakomolu, birçok iş yerinin kapandığını, bazı iş yerlerinin sadece kendi personelini ödemek adına haftanın üç günü açtığını söyledi.

“Kalifiye eleman bulmak çok zor “ diyen Zihni Pendakomolu, otellerin de kapalı olması nedeniyle köye gelen ziyaretçilerin eskisi gibi olmadığını, düğün fotoğrafı çektirmek için köyün büyük ilgi gördüğünü anlattı.

“Bu köy müze değil, nefes alan insanlar var”

Karmi köyünün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile evlerin yabancı uyruklu kişilere dağıtıldığını kaydeden Zihni Pendakomolu, “Bu köyde evler yabancılar, iş yerleri de pazar kazanması için Kıbrıslı Türklere verildi. İş yeri olan bir tek Kıbrıslı benim. Her şey yabancılar için düzenlendi, yetkililer başını çevirip Karmi köyüne baksın. Bu köyün unutulması, burada yaşayan insanlara büyük bir hakarettir. Karmi köyü müze değildir, burada nefes alan insanlar var” şeklinde konuştu.

Pendakomolu: “Cuma akşamı büyük bir facia yaşanabilirdi”

Zihni Pendakomolu, İngiliz ailenin terasının Cuma akşamı geç saatlerde büyük bir gürültü ile çöktüğünü anlattı. Olayın tek şanslı yanın ise gece ve geç saatlerde olması olduğunu dile getiren Pendakomolu, “Gündüzleri birçok kişi özellikle şimdi düğün mevsimi gelip fotoğraf çekiyor bu sokaklarda. Şanslı yanı gündüz olmaması yoksa büyük bir facia olacaktı. Ev sahipleri, kimseye danışmadan evin terasını ormana çevirmeye kalktı birçok ağaç ve çiçek ektiler. Su çıkış yeri bulamadı ve basınç sonucu bu olay yaşandı. Bir yaşlı ailenin kapısı tamamen kullanılmaz hale geldi, İngiliz aile ise sigortayı beklediklerini öne sürerek taş yığınını kaldırmıyor. Kimse gelip ilgilenmiyor. Lefkoşa’dan Karmi köyünü idare etmek kolay değil” şeklinde konuştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Konuyla ilgili bizi kimse aramadı, duruma hemen müdahale edeceğiz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyu YENİDÜZEN’den öğrendiğini söyledi. Karmi köyünde acil ihtiyaçların karşılanması için komite olduğunu ancak konunun bilgilerine gelmediğini ifade etti.

Güngördü, böyle bir durumda Turizm Bakanlığı bünyesinde hemen aranmaları gerektiğine değinerek, “Bize kimse konuyla ilgili ulaşmadı. Yarını beklemeden zabıta ile hemen bölgeye gidip inceleme yapacağım. Ne gerekirse yapılacak ve ortadaki mağduriyet kaldırılacak. Girne Belediyesi olarak gereken her neyse hemen uygulanacak” şeklinde konuştu.

Karaman Muhtarı Saadet Cibo:

“Konu bilgime önceki gün geldi 185 hattına bildirdim”

Karmi muhtarı Saadet Cibo, konunun bilgisine 14 Temmuz tarihinde geldiğini, ‘185’ kayıt hattına durumun bildirildiğini dozerle taş yığının alınacağını ifade etti.

Muhtar Cibo, “Ailenin yabancı olduğu bilgisini aldım. Acil durumlar 185 kayıt hattına bildirilmekte” dedi.