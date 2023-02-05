Bir giriş yasağı daha: Bu kez öğretmen

Türkiye’deki yarı finallerde yarışmak üzere Gaziantep’e giden Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler’e “giriş yasağı” uygulandı.

Sporcu ve öğrenci kafilesi yoluna devam ederken, herhangi bir siyasi partiye üyeliği olmayan Hasan Küdenler’e “giriş yasağı” olduğu iletildi.

“Kabul Edilemez Yolcu” belgesi verilen beden eğitimi öğretmeni Hasan Küdenler, “Teşekkürler basiretsiz yöneticilerimiz” diyerek durumu sosyal medyadan da paylaştı.