Bir garip 'vatandaş' (!)

Ertuğrul SENOVA

1975 yılında Kıbrıs’a gelen Mahmut Miskin, sırasıyla; Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliklerini aldığını ancak resmi olarak nüfusa kaydolamadığını, İçişleri Bakanlığı’nda kaydının bulunmadığını iddia ediyor.

Sağlık sorunları yaşayan Miskin, tedavi için Türkiye’ye gitmek istediğini ancak kullandığı kimliğin eski olduğunu, bu nedenle yurtdışına çıkış yapamadığını, kimliğini ise devlette kaydı olmadığından dolayı yenileyemediğini ifade ederek, ciddi bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

İlk kez 1980 yılında fark etti

Kaydının bulunmadığını ilk olarak 1980 yılında fark ettiğini belirten Miskin, o dönemde bir muhtarın “Para ver, halledeyim” dediğini, parayı verdiğini ve sorunun çözüldüğünü sanarak yıllarca “kayıtsız vatandaş” olarak ülkede yaşam sürdüğünü, ancak emekliliğe çıkacağı 2013 yılında yine aynı sorunla karşılaştığını anlattı.

2013’ten beri deniyor

2013 yılından bu yana, 1976 yılında aldığı vatandaşlığını resmileştirmek için her yolu denediğini ifade eden Miskin, her denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

“Tedavi için Türkiye’ye gitmem lazım, gidemiyorum”

Sağlık sorunu yaşadığını, bu nedenle Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söyleyen Miskin, kullanmakta olduğu kimliğin eski olduğunu, Türkiye’ye giriş yapabilmesi için değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’na gittiğini ve kimlik yenileme başvurusunda bulunduğunu anlatan Miskin, dairedeki memurun “Kimliğinizde doğum gününüze dair ay ve yıl yok” dediğini, bu nedenle doğum belgesi talep edildiğini söyledi.

Doğum belgesi almaya giden Miskin, bir kez daha “Kaydınız yok” yanıtını aldı.

Dairedeki bir memurun, kendisine “Polise git ve vatandaşlık belgemi kaybettim de, oradan aldığın belgeyle yanıma gel” dediğini iddia eden Miskin, “Bunu yapmak istemiyorum. Ben hayatımda polisin kapısından girmedim, girmem de” ifadelerini kullandı.

“Yaşadıklarım resmen komedi”

“Ben 1975 yılında Kıbrıs’a geldim, 1976 yılında evlendim. Karım Çatozlu. 1976 yılında ben vatandaş oldum. 3 çocuğum ve 5 torunum var. Hepsi burada doğdu. KKTC kimliğim var, pasaportum var, oy kullanabiliyorum ama kayıtlı değilim” diyen Miskin, “Yaşadıklarım resmen komedi” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Öztürkler: Konuyu gündemime aldım

Öte yandan konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek, konuyu gündemine aldığını söyledi.