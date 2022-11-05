Bir garip olay!

Dila BOZKURT

Sosyal medyada, yaralı bir halde çektiği video aracılığıyla maddi destek çağrısında bulunan 26 yaşındaki Emmanuel Nworie, iş kazası geçirdiğini ve iş yerindeki kişiler tarafından özel bir hastaneye terk edildiğini ancak tedavi için parası olmadığını iddia ederek, yardım çağrısında bulundu.

26 yaşındaki Nworie, yardım beklerken ülkede ikamet izinsiz bulunmasından dolayı tutukluluk, mahkeme ve cezaeviyle karşılaştı.

Nworie’nin iddialarıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kolan Hastanesi Halkla İlişkiler Pazarlama sorumlusu Fatmanur Oklu, söz konusu şahsın hastaneye bırakıldığını, ilk müdahalesinin yapılması ardından polis tarafından alındığını söyledi.

Nworie’nin durumuyla ilgili polisten alınan bilgilere göreyse, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen genç adam, tutuklanarak önce mahkemeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Öte yandan Nworie’yi kaçak olarak çalıştıran M.D. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin, iş kazasıyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmaması dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuştu: “Yaralıyım”

YENİDÜZEN’e konuşan 26 yaşındaki Emmanuel Nworie, Gönyeli’de bir inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düşerek boynu dâhil, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını iddia etti.

Çalıştığı kişiler tarafından özel bir hastane kapısına bırakıldığını söyleyen Nworie, hastane masrafını karşılayamadığını öne sürerek, sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundu.

Kolan Hastanesi: “Kim tarafından bırakıldığı görülmedi, ilk müdahalesi yapıldı, polis geldi”

Konu ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kolan Hastanesi Halkla İlişkiler Pazarlama sorumlusu Fatmanur Oklu, Nworie’nin kim tarafından bırakıldığını görmediğini, fakat gelişi anında ilk müdahalesinin yapıldığını belirtti.

Oklu, aynı zamanda Nworie’nin maddi gücü olmamasına karşın olayı polis devralmasaydı tedavisini tam olarak gerçekleştirmeye hazır olduklarını da ekledi.

“Şu an Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ndeyim. Mahkemeye çıkarıldım, birazdan hapse atılacağım”

Yardım çağrısı üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı genç adam, “Şu an Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ndeyim. Mahkemeye çıkarıldım, birazdan hapse atılacağım” dedi.

Nworie’den, bu mesajın ardından başka haber alınamadı.

26 yaşındaki Nworie’nin, önce cezaevine gönderilmesi ardından da sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Polis: “Nworie tutuklandı, kaçak çalıştıran M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı”

Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen Nworie tutuklandı.

Öte yandan Nworie’yi kaçak olarak çalıştıran M.D. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin, iş kazasıyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmaması dikkat çekti.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“03.11.2022 tarihinde, Gönyeli'de yapımı devam etmekte olana bir inşaat içerisinde çalışan M.D.(E-26)’nin konu inşaatta kendisine yardımcı olmak amacı ile E.N.C.(E-26)'yi izinsiz olarak çalıştırdığı tespit edilmiştir. M.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen E.N.C.(E-26) ise tutuklanmıştır.”