CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “taş devri esintileriyle politik değerlendirmeler yapılmasından hicap duyduğunu” belirtti.

Seçilen bazı kelimeler üzerinden konuşularak, düşüncelerini ifade edenlere, egemenliği tanımama suçlaması yapılmasının da Milletvekili andına uymadığını söyleyen Erhürman, Egemenliğin sadece müzakere masasında söz konusu olmadığını, kendini yönetecek insanları seçerken de geçerli olduğunu dile getirdi.

Erhürman “Egemenlik sadece müzakerelerde söz konusu olan bir kavram değildir” dedi.

Erhürman “Bir devletin devlet olması için kendini yönetecek insanları kendi iradesiyle seçmesi gerekmez mi? O zaman neredeydiniz?” diye sordu.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun federasyonu savunmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da şu andan başlayarak bir 50 yıl daha Kıbrıslı Rumlarda bir tavır değişikliği olmayacağını bu durumda bir 50 yıl daha mı beklenmesi gerektiğini sordu.

Erhürman da “Hangi motivasyon sizi siyasi eşitlik temelinde bir federasyonu kabul etmemiş Kıbrıslı Rumların egemen eşitliğe dayalı bir konfederasyonu kabul edeceğini düşündürdü?” diye sordu.

Arıklı Sırbistan- Kosova örneğin, vermesi üzerine, Erhürman da BM kararlarına işaret ederek, ortak mesele, Kıbrıs Türk halkının hakları ve çıkarlarıysa bir de bunu deneyelim demenin doğru olmadığını dile getirdi.

Arıklı’nın bir yol haritası ortaya koyduklarını söylemesi üzerine de Erhürman, yol haritası ortaya konmasının, bu yol haritasının Meclis’te tartışılmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Hasipoğlu: “Konfederasyon artık görüşme zemini olarak kabul edilirse CTP olarak buna karşı mı durursunuz?”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yerinden söz alarak Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda resmi politikanın ifade edildiğini, BM’nin 6 aylık raporlarında da federasyon görüşülecek gibi bir ifadenin artık olmadığını, Kıbrıs Türk tarafından masaya konfederasyon getireceğini artık kabul ettiğini dile getirdi. Hasipoğlu “konfederasyon artık görüşme zemini olarak kabul edilirse CTP olarak buna karşı mı durursunuz ?” diye sordu.

Erhürman da BM Güvenlik Konseyi kararlarında ‘Kıbrıs’ta çözüm zemini iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayanır’ dendiğini söyledi ve ‘bunun değişeceğine gerçekten inanıyor musunuz?’ diye sordu, “Eğer olursa gelin konuşalım” dedi.