“Bir bebek daha taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’ndeki 'Yenidoğan Skandalı' sonrasında tedavi gören bir bebeğin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Dinyürek yaptığı yazılı açıklamada, diğer iki bebeğin tedavilerinin tamamlandığını ve Çocuk Hastalıkları ve Pediatri Servisi’nde anneleri ile adaptasyon süreçlerini tamamlamaları için takibe alındığını da ifade etti, adaptasyon süreçlerini tamamlamalarının ardından taburcu edilmelerinin planlandığını açıkladı.