Bir bavul uyuşturucu Ercan’dan nasıl girer?

Devrim DEMİR

Girne’de başlatılan büyük uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturma derinleşti, tutuklanan 7 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı, haklarında ek tutukluluk kararı alındı.

Olayla bağlantılı S.N.T, K.T.T., G.A.B.A., C.O.N., L.C.M., J.A.J.T., ve A.T.A., dün ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturma Ercan Havaalanı ve zanlı L.C.M.’nin Çatalköy’de kaldığı karantina otelinde yoğunlaşırken, polis her iki noktada kamera görüntülerini mercek altına aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinada kalan zanlının tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu madde ile ilgili güvenlik açısından bakanlığın her hangi bir sorumluluğu olmadığına dikkati çekti.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre ise, olay gününde Ercan Havaalanı’nda normal prosedür işledi, yolcular ülkeye giriş yaptıkları an itibarı ile önce ‘sağlık’, ardından ‘muhaceret’, daha sonra ise ‘gümrük’ işlemine tabi tutuldu.

Uygulanan prosedüre göre, karantina oteline gidecek yolcular, tüm işlemlerin ardından otobüsleri ile Ercan Havaalanı’ndan ayrılırken, otel müşterilerinin ise gidecekleri otele ait araçlarla alandan ayrıldı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre ise, uyuşturucu dolu bavul İstanbul üzerinden adaya geldi.

5 kişinin ifadeleri alındı…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, 28 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında Girne, Lefke, Mağusa ve Lefkoşa’da gerçekleşen operasyonda ele geçirilen 16 kg 750 gram Hintkeneviri uyuşturucu olayı ile bağlantılı 7 kişinin tutuklandığını anımsattı.

Duman, zanlıların 12 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde alınan 1 günlük tutukluluk süresinde birçok kişinin sorgulandığını 5 kişinin ifadesinin alındığını kaydetti.

1 zanlı gönüllü ifade verdi

Duman, ülkeye kilolarca uyuşturucu maddeyi 28 Ekim tarihinde ülkeye soktuğunu itiraf eden zanlı L.C.M.’nin bir gönüllü ifade verdiğini, geriye kalan altı zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve ifade vermediklerini söyledi.

Duman, soruşturmanın henüz çok yeni ve çok ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı Ali Hidayet, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, polisin süreye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek 7 gün tutukluluk emri daha verdi.

Zanlılar suçlamaları kabul etmedi…

Polisin tutukluluk talebi sonrası Yargıç Özge Uğraşın, 7 zanlıya tek tek söz hakkı verdi. Zanlı K.T.T, olayla ilgili ‘Taksi şoförünün’ sorgulanması gerektiğini öne sürdü.

Zanlı K.T.T, “Taksi şoförü paketin içinde ne olduğunu biliyordu, paketi o verdi” dedi. Zanlı C.O.N, ise masum olduğunu olayla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Zanlı J.A.J.T, ülkede 4 yıldır bulunduğunu tek bir kez bile polisle karşı karşıya gelmediğini ifade ederek 7 günlük tutukluluk süresinin ‘travmatik’ bir süre olduğunu belirtti.

Zanlı A.T.A, ise neden bu ortamda olduğunu bilmediğini ileriye sürerek gözyaşlarına boğuldu.

Kamera görüntüleri mercek altında…

Girne’de takibe alınan, önce Gemikonağı ardından da Yedidalga’ya kadar uzanan uyuşturucu operasyonunda polis tüm detayları ayrıntılı incelemeye aldı.

Zanlı L.C.M’nin Çatalköy’de kaldığı otelin kamera görüntüleri ve Ercan Havaalanı'nın 28 Ekim tarihli görüntülerin mercek altına alındığı da öğrenildi.

Valiz otel resepsiyonundan alındı…

28 Ekim tarihinde ülkeye sokulan ve zanlı L.C.M’nin tasarrufunda bulunan kilolarca uyuşturucu maddenin zanlı S.N.T., ve K.T.T., tarafından otel resepsiyonundan alındığı tespit edildi.

Mağusa’daki 1 kilo ile ilgili bağlantısı araştırılıyor…

Kamerunlu 7 öğrencinin sorgulandığı 16 kg 750 gram Hintkeneviri uyuşturucu suçu ile ilgili polis 7 Kasım tarihinde Mağusa’da ele geçirilen 1 kg 20 gram Hintkeneviri soruşturması ile ilgili de bağlantıyı araştırıyor.

Mağusa’da 7 Kasım tarihinde 2 kişinin tutuklandığı operasyonda zanlılar konu maddenin Kamerun’dan geldiğini itiraf etmişti.

Yıllardır burada öğrenci statüleri var…

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ‘ithal’, ‘alma’, ‘verme’ ve ‘tasarrufu’ suçlarından tutuklanan Kamerunlu 7 kişinin yıllardır adada öğrenci statüsünde oldukları öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Sorumluluğumuzda olan bir durum yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, gündeme gelen konu uyuşturucu madde ile ilgili bakanlığın sorumluluğunda olan bir durum olmadığını savundu.

Karantinalardaki giriş, çıkış veya her hangi bir kaçma olayında güvenlik ve polisin sorumluluğuna dikkati çeken Pilli, “Pandemi merkezlerinde bizim tek sorumluluğumuz sağlıktır” dedi.

Pilli Ercan’ı işaret etti…

Bakan Ali Pilli, Ercan veya herhangi bir limandan çıkan yolcunun karantinaya gittiği gibi ev karantinasına da gideceğini belirterek, “Ülkeye uyuşturucu ile giriş yapan yolcu karantinaya değil, eve de gidebilirdi. O uyuşturucu madde yine girecekti, burada Ercan güvenlik sorgulanmalı. Bizim tek sorumluluğumuz sağlıktır” dedi.

1 tutuklu daha

Dün gece geç saatlerde bir eve yapılan baskında uyuşturucu olayı ile bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi daha tutuklandı.