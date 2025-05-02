“Binboğa’yı siyasetten arındıracağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Binboğa’yı ziyaret etti, emekçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti, “Binboğa’nın bitirilmesine izin vermeyeceğiz, siyasetten arındıracağız” dedi.

“Emekçiler zar zor maaşlarını aldılar ama sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda ciddi gerilik var” diyen Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, çalışanların moralinin bozuk olduğunu, bir sonraki ayı göremediklerini belirtti. “İşçiler üretmek istiyorlar ve üretemedikleri takdirde kurumun yok olacağını herkesten çok daha iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nu da eleştiren Erhürman, “Ciddi sıkıntılar var, denetlemedik” açıklamasını “Beş danbura dört okka” diyerek yanıtladı.

Binboğa’da yaşanan usulsüzlüklerin ve kötü yönetimin faturasının emekçilere kesildiğine işaret eden Erhürman, “Bu tip tüm kuruluşlarımızı bir an önce siyasetten arındırıp, özerk ve profesyonel bir yapıya kavuşturmamız gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Hem dinlemiyorlar, hem denetlemiyorlar, hem de batırıyorlar” dedi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah Binboğa'daydık. Dün 1 Mayıstı.

Emekçiler zar zor maaşlarını aldılar. Ama sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı konusunda ciddi gerilik var. Aralarında kendileri hasta olanlar, ailelerinde rahatsızlığı bulunanlar var.

Moralleri bozuk. Bu ay maaşlarını aldılar ama önlerini göremiyorlar. Gelecek ay ne olacak endişesi taşıyorlar yüreklerinde. İlgili bakanlığın başında bulunan Sn. Ataoğlu, "ciddi sıkıntılar var, denetlemedik" diyor! Beş danbura dört okka!

İşçiler üretmek istiyorlar ve üretemedikleri takdirde kurumun yok olacağını herkesten çok daha iyi biliyorlar.

Binboğa'yı, yalnızca Binboğa'yı değil, bu tip tüm kuruluşlarımızı bir an önce siyasetten arındırıp, özerk ve uzman/profesyonel bir yapıya kavuşturmamız gerektiğini yıllardır söylüyoruz.

Hem dinlemiyorlar, hem denetlemiyorlar hem de batırıyorlar.

Binboğa'nın bitirilmesine izin vermeyeceğiz. Ve nihayetinde kuruluşlarımızı siyasetten arındıracağız, özerkleştireceğiz, profesyonelleştireceğiz. Kaçarı yok!”

Milyonlarca liralık vurgun, usulsüzlükler ve batmak üzere olan bir kurum

Mali çöküş yaşaması nedeniyle hammadde alımını durduran ve adeta iflas eden Binboğa ile ilgili Kooperatif Merkez Bankası denetçilerinin hazırladığı rapora YENİDÜZEN ulaşmış ve kurumda yaşanan usulsüzlükleri kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Rapora göre Binboğa’da milyonlarca liralık usulsüzlük, etik ihlali ve siyasi baskıyla yapılan işlemler belgelenmişti. Aralarında eski başkanın işlettiği restoranda yapılan harcamalar, hayvanı olmayan işletmelere yem bağışları, teklif alınmadan yapılan alımlar ve usulsüz seyahat ödemeleri bulunuyor.