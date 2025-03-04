“Binaların yeniden tamirat süreçleri yüzde 17’lik düşük bir oranda takılı kaldı”

Lema GÖZAY

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kanal SİM’de yayınlanan Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu ‘Geniş Açı’ programına katıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Alayköy’de gece kulübünde dün 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın yaşamını yitirmesine dikkat çekerken, “Hem bir kadın öldü, hem de kadın ticaretinin etkin olduğu gece kulüplerinin sorunsalı tekrardan gün yüzüne çıktı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Mağusa’da bir ortaokulda öğrenciler arasında meydana geldiği öne sürülen tecavüz iddiasına işaret eden Maviş, konunun kamuoyu gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, “Çok fazla deşifreler yaşandı. Hem mağdur olan hem de gerçekleştirenin de çocuk olduğunu unuttuğumuz zamanlar oluyor. Bu noktada da üzgünüz. Yaşadığımız sorunlar, sosyal sorunların bir parçasıdır aslında ve eğitimi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Lapta’da taşımacılık çok az; taşımacılık olmayan bölgelerde aileler kendi ceplerinden harcıyor”

Maviş, geçtiğimiz hafta Alsancak Anaokulu önünde, 7 yaşında bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına da dikkat çeken Maviş, Lapta’daki taşımacılık eksikliğine işaret ederek “O noktada da spekülasyonlar yapıldı. Ve aslında sorun, Lapta’nın içerisindeki 2 mil’in üzerinde taşınmamasıyla ilgili. Çocuğumuz Lapta İlkokulu’nda okuyor ama annesi Alsancak İlkokulu’nda çalışıyordu. Lapta düzlük bir alan değil, tırmanmanız gerekiyor okula çıkarken. Taşımacılık çok az, taşımacılık olmayan bölgelerde ailelerin kendi ceplerinden harcayarak, iki otobüs dolusu öğrenciyi okula götürüp tekrar eve getirdikleri bir süreç içerisinde; o çocukların bir tanesi annesinin çalıştığı okula inerken, refakatçi kendisiyle inmiyor ve araç çocuğa çarpıyor. Okul saatleri dışında olan, Alsancak Anaokulu’yla alakası olmayan ama taşımacılık sorunuyla ilgili dikkat çekeceğimiz bir konu. Hayati tehlikesi yok ancak bu vakalar yaşanıyor, önlemler almamız önemlidir.” Dedi.

“Raporu gelenlerde yeterli ilerleme sağlanamadığı için, yeni raporları gelen okulların da ne zaman tamamlanacağı muamma”

Maviş, yaşananların ardından Eğitim Bakanlığı’nın, eğitime ne sağladığının tekrardan ele alınması gerektiğini kaydederek, binaların depreme karşı güçlendirilme çalışmalarının düşük bir oranda kaldığını belirterek, “Bina sağlıyor, binaların depreme güvenliği ve yeniden tamirat süreçleri yüzde 17’lik düşük bir oranda takılı kaldı. Kavga, dövüş, mücadele ve eylem şeklinde, Mağusa’da Şehit Zeki Salih İlkokulu tamamlanıyor. Şehit Yalçın İlkokulu’nda da tekrardan güçlendirme çalışmaları başladı. Yeni okulların raporları gelmeye başladı. Daha önce raporu gelenlerde yeterli ilerleme sağlanamadığı için, yeni raporları gelen okulların da ne zaman tamamlanacağı muammalardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Temizlik malzemeleri de dahil olan mefruşatlar yetersiz, ailelerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz”

Eğitim Bakanlığı’nın temizlik malzemelerinin de dâhil olduğu mefruşat teminine işaret eden Maviş, bu konuda da eksiklikler yaşandığını ve ailelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bir Eğitim Bakanlığı mefruşat sağlıyor, onlar eksik. Bu mefruşatların içerisinde temizlik malzemeleri dâhil olmak üzere, ailelerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bir de öğretmen sağlıyor ve orada da bir sıkıntı var” dedi.

“Yarın itibariyle sorunların çözüleceği bilgimize getirildi, takipteyiz”

Maviş, hala daha devam eden öğretmen eksikliklerine dikkat çekerek, sınıfların boş kaldığını ve bu konuda da gerekli adımları sendika olarak attıklarını belirterek, Bakanlık’tan sorunun yarın itibariyle çözüleceği bilgisi aldıklarını aktardı. Sorunun çözülmemesi noktasında görevin ailelere de düştüğünü belirten Maviş, “Yarın itibariyle sorunların çözüleceği bilgimize getirildi. Fakat biz takipte olacağız. Yarın çözülmezse bu sorunlar, artık görev ailelere düşüyor. Ailelerin çocukları ile ilgili kapı önüne çıkmaları gerekecek. İskele ve Hamitköy’de bu konuda ailelerden yoğun bir talep var. Çarşamba gününe kadar bekleyin mesajı verdik ve biz her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen eksikliği ve ihtiyacının bir anda ortaya çıkmadığını belirten Maviş, emekli olacak öğretmenlerin bir ay öncesinden gidip dilekçelerini verdiğine işaret ederek, “Öğretmen talebini de yaptı Bakanlık. Bürokratik işlemler vardır ancak bu çağda bu işlemler hızlandırılabilir mi? Evet. Siz artık Elektronik Bilişim Yönetim Sistemi (EBYS) kullanıyorsunuz. Yani, bilgisayarınızdan bilgisayarlara yönlendiriyorsunuz verileri. Hızlandırılması gerekiyordu.” Dedi.

“AİHM’den Kıbrıslı Türklerin aleyhine olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum, burada bir hak ihlali var”

Karma evlilik çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı konusuna ilişkin güncel durumu aktaran Maviş, mahkeme sürecinin sonucunun ‘bizler için bir başarı olacak’ şeklinde yorumlayarak, Eda Hançer Akkor’un esas dava sahibi olduğunu aktarırken süreçle ilgili şunları söyledi: “Sonuç alana kadar devam edeceğimiz bir yoldur izlediğimiz. Bu dava Yüksek Anayasa Mahkemesi’ni kazanırsa, bir emsal sonuç olacak. Ve diğer mağdurlarla ilgili iki tane yol haritası izlenecek. Bir, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bu emsal sonuçla ilgili yasalarını yeniden gözden geçirme noktasında siyasi bir baskı oluşacak. Bu eylemlerle oluşacak ve adanın güneyindeki müttefiklerin desteğine ihtiyacımız vardır. İkincisi ise benzer yolu mağdur vatandaşlar, davalar açarak, bu yolu yürüdüklerinde ışığı görebilecekleri bir harita oluşacak. Diğer kısmı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) anayasanın ihlal edildiği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olarak çocukların vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldığı üzerine bir dava sürecimiz olacak. AİHM’den çıkacak sonuç, eminim ki Kıbrıslı Rum siyasetçileri rahatsız edecek. Ve Kıbrıs Mahkemeleri de Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlu bir şekilde, yeniden Vatandaşlık Yasası’nı düzenleyecek. Beklentimiz budur. AİHM’den Kıbrıslı Türklerin aleyhine olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum çünkü burada bir hak ihlali vardır.”