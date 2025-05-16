"Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük" yürürlüğe girdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından hazırlanan “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü”, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, tüzük, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı sırasında çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemleri düzenliyor. Amaç, yangınların önlenmesi ve olası yangın durumlarında can ve mal kaybını en aza indirerek hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak.

Yeni tüzük çerçevesinde, yeni inşa edilecek binaların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu kurallara uygun olarak yapılması zorunlu hale geldi. Mevcut yapılar ise 1 Ocak 2027’ye kadar tüzüğe uygun hale getirilecek.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, bu tüzüğün yürürlüğe girmesinin toplum menfaati açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Tüzüğün hazırlanmasında emeği geçen KTMMOB Tüzük Hazırlama Komitesi üyelerine, ilgili odalara, uzmanlara, kamu kurum yetkililerine ve özellikle İçişleri Bakanlığı’na teşekkür eden Aysal, teknik çalışmalarda önemli rol oynayan PGM İtfaiye Müdürlüğü ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un siyasi iradesine dikkati çekti. Aysal, bu düzenlemenin en az deprem yönetmeliği kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, ülkemizdeki bina yangın güvenliği konusundaki eksikliklerin giderilmesi adına büyük bir adım atıldığını ifade etti.

Uygulamada eğitim ve denetim öne çıkacak

Tüzüğün yürürlüğe girmesinin ardından, bundan sonraki en önemli sürecin uygulamanın sahaya yansıması olduğunu belirten Aysal, bu kapsamda uygulama kılavuzu hazırlanacağını açıkladı.

Aysal ayrıca, proje hazırlayacak mühendis ve mimarlar, denetim yapacak kamu görevlileri, belediyelerde görevli teknik personel ile uygulayıcı müteahhit ve taşeronlara yönelik eğitim ve denetim çalışmalarının da hızla başlatılacağını duyurdu.

Yürürlüğe giren bu yeni tüzükle birlikte, ülkede yangın güvenliği açısından daha donanımlı ve güvenli yapıların inşa edilmesi hedefleniyor. KTMMOB, kamu kurumları ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte, yangın önleme kültürünü yaygınlaştırmak ve uygulamada etkinliği artırmak için çalışmalarını sürdürecek.