Bina içerisine sıkışan peçeli baykuş özgürce uçuyor

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada bina içine sıkışan bir baykuşun kurtarıldığı, uzman bir ekibin birkaç günlük gözleminin ardından ise doğal ortamına geri bırakıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Bir binanın içinde bulunan bu peçeli baykuşun (Tyto alba) gözle görülür bir yarası yoktu ve kanadının durumunu kontrol etmek için uzman ekibimiz tarafından daha büyük bir odaya taşındı.

Her şey normal görünse de ve muhtemelen bir binada sıkışıp kalmanın şoku baykuşun merkezde olmasının nedeni olsa da, ekibimiz avlanıp sorunsuz uçabileceğinden emin olmak için birkaç gün gözlem altında tutmayı tercih etti.

Bu süreden sonra ve mükemmel durumda olduğundan emin olduktan sonra, gün batımında, bulunduğu yerde insan temasından uzak bir yerde serbest bırakıldı.”