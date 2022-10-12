Bilet alan KKTC kimliğine sahip taraftarlar maçı izleyebilecek

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yarın akşam Kıbrıs Cumhuriyeti’nde AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı, bilet alan KKTC kimliğine sahip taraftarlar da izleyebilecek.

Kıbrıs’taki BM Misyon Şefliği, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mesajla, Fenerbahçe futbol takımının yarın akşam Kıbrıs Cumhuriyeti’nde AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı Kıbrıslı Türklerin de izleyebileceğini bildirdi.

BM Misyon Şefliği, Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayabilen ve geçerli maç bileti olan herkes geçiş noktasından geçmesine ve otobüslere binmesine izin verileceği konusunda güvence aldığını iletti.

BM görevlilerinin geçiş noktasında ve stadyumda hazır olacağı da kaydedildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de, BM Kıbrıs Barış Gücü nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini; AEK Larnaka-Fenerbahçe maçına bilet alanlar KKTC kimlikleriyle güneye geçebileceğini açıkladı.

Kemal Köprülü BRT’de katıldığı canlı yayında, sorunun, yaptıkları girişimlerle çözümlendiğini, Fenerbahçe’nin bu akşam Larnaka’ya varacağını, yarın akşam da Larnaka’da maçın oynanacağını belirtti.

KKTC’deki taraftarların güneye geçmeleri konusunda bazı zorluklar yaratılmaya çalışıldığını ancak bakanlığın BM nezdindeki girişimleri sonucu bu sorunun çözüldüğünü ifade eden Köprülü, “Maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar kapıda KKTC kimliklerini ibraz ederek geçebilecekler ve maça gidebilecekler” dedi.

Köprülü, üç günden beri bu konuyla ilgili yoğun girişimler bulunduklarını ve konunun bugün itibarıyla çözüldüğünü söyledi.

Köprülü, “Hiçbir sorun yaşamadan bilet alan Fenerbahçe taraftarları KKTC kimlikleriyle güneye geçebilecekler ve maça gidebilecekler” açıklaması yaptı ve Fenerbahçe’ye başarı diledi.

Fenerbahçe ile AEK Larnaka karşılaşması, Avrupa Ligi 2. Grup maçında Larnaka AEK Arena’da yarın akşam saat 19.45’te başlayacak.