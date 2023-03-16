Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Türkiye’deki tüm siyasetçilerin 1571’de Osmanlı’nın Kıbrıs’ı almasında takılı kaldığını öne sürerek, kendilerinin gerçek tarihi anlatmaktan bıkmayacaklarını belirtti.

“Siyasetçilerin hafızasının 1571 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı almasından sonra silindiği ve Osmanlı dönemini yaşamaya devam edildiğini düşündüğünü” ifade eden Özkunt, "bu hafızanın geri gelmesi" için çalışacaklarını ve anlatacaklarını kaydetti.

Özkunt, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

"Bıkmadan anlatacağız”

Özkunt, yaptığı açıklamada, "1878 yılında adanın İngilizlere kiralanmasını, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile adanın İngilizlere devri sonunda Osmanlı’nın tüm haklarından feragat ettiğini, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması ile Türkiye’nin diğer iki garantör ülke ile Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı ve toprak bütünlüğünü garanti ettiğini bıkmadan anlatacaklarını" kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin kendi imkan ve olanakları ile varoluş mücadelesini başlattığını, "1974 askeri müdahalesinin 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması kapsamında yapıldığını ve Türk askerinin Kıbrıs’ta bir antlaşmaya varılana, toprak bütünlüğü ve Anayasal haklar sağlanana kadar geçici olarak bulunduğunu" da anlatacaklarını söyleyen Özkunt, 1974 yılından sonra uluslararası hukuka, antlaşmalara ve Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne aykırı uygulamaların kabul edilemez olduğunu savundu.

Özkunt, “Kıbrıs’ın bir federasyon çatısı altında birleşmesinin tüm tarafların geleceği ve çıkarı için tek yol olduğunu bıkmadan usanmadan anlatacağız" dedi.

Türkiye’deki yönetimi de eleştiren Özkunt "bu kıskaçtan kurtulmak ve Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluşu üzerine oluşturulan tehdidi ortadan kaldırmak için saflarımızı bir sıklaştıralım” ifadelerini kullandı.