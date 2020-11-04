Biden: Kazanan biz olacağız

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 248, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, büyük ölçüde Wisconsin, Michigan, Nevada ve Pennsylvania gibi eyaletlerin sonuçlarına bağlı. Ancak son saatlerde Biden'ın Michigan'da öne geçip farkı iyice açması ibreyi Biden'a döndürdü. Son olarak Biden'ın Wisconsin'de seçimi kazandığı açıklandı. Trump’ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağı açıklandı. Trump'ın ekibi ayrıca Michigan ve Pensilvanya'da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu. Biden yaptığı açıklamada, "Kimin başkan olacağına halk karar verir. Zafer ilan etmek için burda değilim ama başkan olmak için gereken 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız. Kazanan biz olacağız. Sayım bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız" açıklamasında bulundu.