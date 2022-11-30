Bican: "Meclis üyeliği için ayrı bir seçim yapmak bize fayda sağlamaz"

Hüseyin ÖZBARIŞÇI

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican Meclis Üyeliği adaylıklarının YSK tarafından iptal edilmesi ve süreçle ilgili düşüncelerini YENİDÜZEN'e değerledirdi. Bican, belediye başkanlığı ve Meclis üyeliği seçimlerinin aynı gün yapılması gerektiğine işaret etti. Bican şöyle konuştu:

"Belediye Meclisi olmadan Belediye Başkanlığı seçimi yapılmasının bir anlamı yok. Biz inanıyoruz ki, bugün olağanüstü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda vekillerimiz en doğru kararı alacak, bizde yarın adaylarımızı yeniden belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Belediye Meclisi Üyeliği için tekrar ayrı bir seçim yapmak bize bir fayda sağlamaz."

Güzelyurt Belediyesi'nde Meclis Üyeliği için adaylıklarda %30'luk kadın kotasına uyulmadığı için Yüksek Seçim Kurulu bölgedeki tüm adaylıkları iptal etmişti.

Özçınar: "Ara seçim yapılması yerel demokrasi açısından doğru değil"