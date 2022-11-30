Özçınar: "Ara seçim yapılması yerel demokrasi açısından doğru değil"

Hüseyin ÖZBARIŞÇI

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt'ta Belediye Başkanlığı seçimi ile, Belediye Meclis Üyeliği seçiminin ayrı yapılmasının "doğru" olmayacağını söyledi.

Özçınar YENİDÜZEN'e şöyle konuştu:

"Bölgemizde Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis Üyeliği seçimlerini ayrı ayrı yapmak doğru bir karar olmaz. Bu yerel demokrasi açısından da doğru değil. Yasanın ilgili maddesi de açıktır. Bugün Meclis'te bu konu görüşülecek. En doğru kararın iki seçimin de aynı gün yapılmasıdır. Eğer bir erteleme olacaksa iki seçim de ertelenmeli. Bir yanlışlık oldu ancak, bu yanlışlık düzeltilmeli."

Güzelyurt Belediyesi'nde Meclis Üyeliği için adaylıklarda %30'luk kadın kotasına uyulmadığı için Yüksek Seçim Kurulu bölgedeki tüm adaylıkları iptal etmişti.

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