“Beyin kanaması durdu, bilinci açık, yoğun bakımda”

Girne’de önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki yaya Firdevs Asya Koçak’ın beyin kanaması durdu, bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

Koçak’ın durumuyla ilgili Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nden alınan bilgide; Koçak’ın beyin kanamasının durduğu, bilincinin açık olduğu ve kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çaptığı 19 yaşındaki yaya Firdevs Asya Koçak, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere; Girne’de önceki gün meydana gelen kazada 47 yaşındaki Etem Uğurlu, yönetimindeki TRZ 623 plakalı araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki yaya Firdevs Asya Koçak’a çarpmıştı.

Kaza Polis Basın Bülteni’ne şu şekilde yansımıştı:

“12.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Etem UĞURLU (E-47) yönetimindeki TRZ 623 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Firdevs Asya KOÇAK (K-19)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Firdevs Asya KOÇAK kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

Araç yaya çarptı, 19 yaşındaki Koçak yoğun bakımda