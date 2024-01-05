“Beton, Göksu çayındaki kumun çimentoyla karıştırılmasıyla elde ediliyordu”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasının 10’uncu tanığı, otelin inşasında çalışmış kalıp işçisi Abuzer Demir, binanın inşasındaki betonun, Göksu çayından temin edilen kumun çimentoyla karıştırılmasından elde edildiğini söyledi.

Demir, inşaatın ev amaçlı başladığını, daha sonra otele çevrildiğini de ifade etti.

Demir, mahkemede verdiği ifadede, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını, 1992 yılında otelin inşaatında çalıştığını belirterek binanın projesine uygun yapıldığını kaydetti.

Otel inşaatında kalıp işlerinde görev aldığını belirten Abuzer Demir, 2001 yılında bodrumda bir su deposu ve çiçeklilerin yapıldığını söyledi.

Tadilattan sonra otele girmediğini, Adıyaman’ın önde gelenlerinden olduğu için Ahmet Bozkurt’u tanıdığını kaydeden Demir, oğullarından Mehmet Fatih Bozkurt’u da tanıdığını ama Efe Bozkurt’u ismen bildiğini ifade etti.

Teras kısmıyla ilgili bilgisinin olmadığını kaydeden Demir’e müştekilerden Osman Akın, kalıp hesaplanmasının nasıl yapıldığını sordu. Tanık Abuzer Demir, kalıbın içine konulacak demir için ekstra para aldığını hatırlamadığını söyledi.

Demir, Ahmet Bozkurt’un binayı kendisinin yaptığını, demircinin kim olduğunu da anımsamadığını belirtti.

Çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi veren Demir özetle, “Betoncu işçiler vardı, biz buluyorduk. Ahmet Bozkurt parayı bize ödüyordu, biz de onlara ödüyorduk. Betonlar, Göksu çayından temin edilen kumun çimentoyla karıştırılmasıyla elde ediliyordu. İşçiler gelip hazırlardı betonu. Biz sadece kalıp çakıyorduk, onlar betonu döküyordu. Denetleyen ve organizasyonu sağlayan kişi Ahmet Bozkurt’tu.”

Tanık Demir, binanın inşaatında çalışan kalıpçıların isimlerini saydı. Demir, kolonlara atılan demir kalın olduğunu, 8 mm’lik demirler kullanıldığını ve o günün şartlarına göre en iyisi olduğunu savundu.

“Proje görmeden depo yaptık”

Abuzer Demir, 2001’de bodrumda radye temelin üzerine bir beton depo yapıldığını, kendilerinin sadece kalıbını hazırladıklarını belirterek “Ana merdivenin üzerine yapılmıştı. Proje görmemiştik yapılırken… Kalıp önce çakılır, demirci gelip demirini döker, sonra betoncu gelip döker, kuruyunca da bir üste geçilir. Ahmet Bozkurt’un söylediği vibratörle sıkıştırılması işlemini bilmiyorum” diye konuştu.

İnşaata ara verildiğinde kolonlarda duvar ve sıva olmadığını kaydeden Demir, binanın ev yapmak için başladığını sonra otel yapıldığını söyledi.

Tanık Demir, bir dönem ara verilmiş bir inşaatın üzerine otel inşa etmenin doğru olup olmadığını bilemediğini söyledi ve “Benim bu konuda bir bilgi beyan etmem doğru değildir.” ifadelerini kullandı.

Sanık müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık Abuzer Demir, inşaat aşamasında bitişik nizamda perdeler vardı diye hatırladığını ancak güneyde perde duvar olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Kalıp işçisi Abuzer Demir, sanık Hasan Aslan’ı tanıdığını ancak inşaatla ilgisini bilmediğini, Ahmet Bozkurt’un yanında bir arkadaşı gibi gördüğünü kaydetti.

Demir, kalıpları söktükten sonra inşaata gidip gitmediği sorusu üzerine “2002 yılında gitmiştik duvarlar örülmüştü, ne zaman örülmüştü bilmiyorum. Kara sıvanın yapılabilmesi için duvarların örülmesi gerekir” dedi.