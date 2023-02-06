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Betmezoğlu: 8 araç, 30 kişilik ekiple Girne Limanı’ndan hareket ediyoruz

Betmezoğlu: 8 araç, 30 kişilik ekiple Girne Limanı’ndan hareket ediyoruz

Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, 8 araç ve 30 kişilik ekibin Türkiye’ye gitmek için Girne Limanı’ndan hareket etmek üzere olduklarını belirtti.

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Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, 8 araç ve 30 kişilik ekibin Türkiye’ye gitmek için Girne Limanı’ndan hareket etmek üzere olduklarını belirtti.

Betmezoğlu, 1 ekibin de uçakla Adıyaman’a gideceğini, daha sonra karayolu ile bölgede buluşacaklarını ifade etti. BRT’de konuşan Betmezoğlu, “Ekibimizin yurt dışındaki 4’üncü deremi. Hepsi konusunda uzman, teçhizatlar tam donanımlı” dedi.

Fotoğraf: BRTK

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