Betmezoğlu: 8 araç, 30 kişilik ekiple Girne Limanı’ndan hareket ediyoruz
Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, 8 araç ve 30 kişilik ekibin Türkiye’ye gitmek için Girne Limanı’ndan hareket etmek üzere olduklarını belirtti.
A+A-
Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, 8 araç ve 30 kişilik ekibin Türkiye’ye gitmek için Girne Limanı’ndan hareket etmek üzere olduklarını belirtti.
Betmezoğlu, 1 ekibin de uçakla Adıyaman’a gideceğini, daha sonra karayolu ile bölgede buluşacaklarını ifade etti. BRT’de konuşan Betmezoğlu, “Ekibimizin yurt dışındaki 4’üncü deremi. Hepsi konusunda uzman, teçhizatlar tam donanımlı” dedi.
Fotoğraf: BRTK
Bu haber toplam 851 defa okunmuştur
Etiketler : Cemal Betmezoğlu