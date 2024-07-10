Bet ofisleri Girne çarşısından taşınıyor

Girne Belediye Meclisi dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı. Konu hakkında açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu kararların planlama açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Şenkul, Canbulat Caddesi, Ziya Rızkı Caddesi ve Atatürk Caddesinde bulunan işletmelerin artık üst limit belirlenerek işletme izni alınacağını dile getirirken, aynı zamanda Girne Çarşıda bulunan 2 bet ofisinin 1 yıl içerisinde çarşıdan taşınacağını da söyledi.

İşletme izinlerine üst limit belirlenecek

Son gerçekleştirilen Girne Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararların birçoğunu açıklayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Canbulat Caddesi, Ziya Rızkı Caddesi ve Atatürk Caddelesi'nde verilecek olan iş yeri izinleri hakkında şu şekilde konuştu:

“Girne Çarşısında Ziya Rızkı ve Atatürk Caddelerinde, mevcut off-licence’ların haricinde bu alanda yeni işletme izinleri verilmeyecektir.(üst limit sayısı belirlenecek, sadece üst limitin altına düşüldüğünde yeni izin verilecektir.)

Girne Çarşısında Canbulat Caddesinde mevcut cep telefonu ve aksesuar mağazaları haricinde bu alanda yeni işetme izinleri verilmeyecektir. (üst limit sayısı belirlenecek, sadece üst limitin altına düşüldüğünde yeni izin verilecektir.)”

Bet ofisleri Girne çarşıdan taşınıyor

Yapılan toplantıda alınan önemli kararlardan bir diğeri olan ve Girne Çarşısında bulunan bet ofislerinin bir yıl içerisinde bölgeden kaldırılacağını açıklayan Murat Şenkul,

“Girne Çarşısında yeni bet ofis izni verilmeyeceği gibi mevcut 2 bet ofis en geç 9 Temmuz 2025’e kadar belediyemizden işletme izni alabilecektir, diğer bir değişle çarşıda 1 yıl sonra bet ofis olmayacaktır.

(Yeni adrese taşınıldığı zaman işletme izninin yeni adreste devamına izin verilerek işletmeye destek olunacaktır.)” şeklinde konuştu.