Besim Erdenay'ı kaybettik
Uzun süreden beridir yaşadığı rahatsızlıkla mücadele eden eski Spor Dairesi müdürlerinden Besim Erdenay yaşamını yitirdi.
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Uzun süreden beridir yaşadığı rahatsızlıkla mücadele eden eski Spor Dairesi müdürlerinden Besim Erdenay yaşamını yitirdi.
Erdenay'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Spor camiasında önemli hizmetleri bulunan Erdenay, Spor Dairesi müdürlüğünün yanı sıra, bir dönem Atletizm Federasyonu'nda başkanlık da yapmıştı.
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