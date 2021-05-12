Beş suçlu için Tükiye’ye iade kararı

Kıbrıs’ın kuzeyinde suç işleyen 5 kişi hakkında Resmi Gazete’de Türkiye'ye iade kararı yayınlandı.

Kararlar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi Yasası uyarınca alındı.

Kendi talepleri doğrultusunda iade

Söz konusu yasadan yararlanan kişiler Türkiye devletine nakil başvurusu yaptılar. Başvuru sonuçlarına göre TC uyruklu mahkum Emre Yalçın, Batuhan Zünbülova, Metin Hallaçoğlu, Suat Kalay ve Serkan Bilir’in Türkiye’ye iadeleri kararlaştırıldı.

Hangi suçları işlediler?

Emre Yalçın: Kurşunlama, adam yaralama

1 Şubat 2019’da Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş ederek Serkan Kısa isimli kişiyi yaraladı. Emer Yalçın adaya olaydan 4 gün önce geldi. Yüksek Mahkeme Emre Yalçın’ı, 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

“Ağır Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu”, “Meskun Mahalde Ateş” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla itham edilen sanık Emre Yalçın, tüm suçlamaları kabul etmişti.

Batuhan Zünbülova: Ev basıp, insan yaraladı

Girne’de unuttukları cep telefonu yüzünden olay çıkartıp, bir kişiyi bıçaklayan Batuhan Zünbülova, 2 ay hapse mahkum olmuştu.

Metin Hallaçoğlu: Piyasa araştırması yaptı, 880 adet uyuşturucu hapı ülkeye getirdi, 18 yıl hapis aldı

Metin Hallaçoğlu, ülkede bir süre piyasa araştırması yaptı. Ardından Türkiye’den adaya satmak için 880 adet MDMA türü uyuşturucu hap getirdi. Yakalandı. Mahkeme 18 yıl hapse mahkum etti. Bu karar uyuşturucuya verilen en yüksek ceza oldu.

Suat Kalay: Uyuşturucu, mermi ve tabanca, 15 yıl hapis

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, binlerce hapın yanı sıra bir tabanca ile mermilerin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda tutuklu yargılanan Suat Kalay’ı 15 yıl hapse mahkûm etmişti.

Serkan Bilir: Aracın önünü kesti, soydu. 10 yıl hapis

Girne’de 24 Eylül 2018 tarihinde Bektaş Gıda Şirketi’ne ait tahsilât aracının önünü keserek durdurup araç içerisindeki yüklü miktarda parayı sirkat etmelerinin ardından kısa süre içerisinde yakalanan soygun sanıklarından Serkan Bilir 10 yıl hapse mahkum edilmişti.