Kermiya’da yapımı devam eden Külliye yerleşkesi içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Ö.B.yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı; psikolojisinin bozuk olduğu gerekçesiyle, amcasının oğlunu sürekli rüyasında gördüğünü, ondan kurtulmak için bıçakladığını polise anlattı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 09.04.2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Külliye inşaatında, sürekli rüyasında gördüğünden ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle yemekhanenin önünde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.B.(E-24)’yi dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından bıçaklamak suretiyle adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaraladığını söyledi.

Polis, M. B’yi sürekli rüyasında gördüğünü, rahatsız olduğunu, ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca psikolojik sorunları olduğunu, Türkiye’de bir ay yatılı tedavi gördüğünü, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarından ifade alınacağını kaydeden polis, 8 ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise sorunları olduğunu tekrarlayarak, “beni deport edin” dedi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.