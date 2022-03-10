Bengihan: “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler figüran olmaktan öteye gidemiyor”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, kabinede yapılan değişikliğe ilişkin olarak hükümete eleştirilerde bulunarak, “1974 yılından bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte çok büyük vaatlerle hükümete gelenlerin halkımızı içine düşürdüğü durumu anlatacak kelime bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimler her gün yapılan zamlarla, hayat pahalılığı altında ezilirken, asgari ücretliler açlık sınırı altında yaşamak zorunda kalırken, ülkeyi yönettiğini iddia edenler figüran olmaktan öteye gidemiyorlar” ifadelerinde bulundu.

Bengihan, açıklamasında devamla şunları söyledi:

“ ‘İstikrar’ ve ‘Hükümet Bizim İşimiz’ sloganları ile yola çıkanların ‘Hükümet’ derken sadece makam koltuklarını kastettikleri ortadadır. ‘İstikrar’ sözünden ne anladıklarını da yine yaşayarak görüyoruz. Hükümetin güvenoyu almasının üzerinden daha bir hafta geçmeden, UBP 19 Şubat tarihli Parti Meclisi toplantısında kabinede teknokrat bakan olmayacağı kararı alınmasına rağmen yapılan değişiklik mi istikrar? Basın mensuplarını, halkı yalancılıkla suçlayıp daha üzerinden 24 saat geçmeden söylenenlerin birebir gerçekleşmesi karşısında Sn. Başbakan’ın halktan özür dilemesi gerekir.”

“Tüm bu yaşananlar Kıbrıs Türklerinin iradesinin bir kez daha ayaklar altına alınması değilse nedir? Seçimlerine müdahale edilen, bununla yetinilmeyip kimlerin bakan olunacağına dahi Başbakanın değil, dışarıdan birilerinin karar verdiği bir ülkede ‘egemen devlet’ten bahsetmek alay konusu olmaktır” diyen Bengihan, “Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan bu aşağılayıcı müdahalelere çanak tutanlar bunun sorumluluğundan kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.