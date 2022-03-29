Bengihan: Hükümetin ciddiyetinden uzak tutumunu şiddetle kınıyoruz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Haziran ayında yapılması planlanan yerel seçimleri Anayasa’ya aykırı şekilde ertelenmesi girişimine tepki gösterdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “ ‘KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacağız’, ‘Egemen devletiz’ söylemlerini dilinden düşürmeyenler, devletin omurgası olan Anayasayı hiç tereddüt etmeden çiğnemektedirler. Hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden yönetenler, vatandaştan yasalara uymasını ne yüzle bekleyebilirler” dedi.

Bengihan, hükümetin ciddiyetten uzak bir yaklaşım içerisinde olduğunu da belirtti.

Bengihan’ın açıklaması şöyle:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin kurulur kurulmaz gündeme getirdiği Yerel Yönetim Reformu ile ilgili yasama sürecini endişe ile izliyoruz.

Halkımız ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçerken, alım gücünün korunması için yaptığımız önerilere kulağını tıkayan, bu konuda kılını kıpırdatmayan hükümet Anayasayı çiğneme pahasına alel acele Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nı Meclis gündemine getirmiştir.

‘KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacağız’, ‘Egemen devletiz’ söylemlerini dilinden düşürmeyenler Devletin omurgası olan Anayasayı hiç tereddüt etmeden çiğnemektedirler. Hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden yönetenler, vatandaştan yasalara uymasını ne yüzle bekleyebilirler.

UBP-DP-YDP Hükümetinin parmak sayısı ile Anayasayı çiğneyecek kadar devlet yönetme ciddiyetinden uzak bu tutumunu şiddetle kınar, hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olmaya davet ederiz.”