Bengihan: "Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ÜstEl Hükümeti'nin halkın sorunlarına karşı duyarsız bir tutum sergilediğini belirterek, eylem uyarısında bulundu.

İşte KTAMS'ın açıklaması:

"Sendikamız 11 Kasım 2022 tarihinde Maliye Bakanı Sn. Alişan Şan’ı ziyaret ederek kamu çalışanlarını ilgilendiren sorunları bilgisine getirip çözüm talep etmişti.

12 Ekim 2022 tarihinde yetkili sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ocak ayına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalarımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 135. Maddesi gereği Maliye Bakanlığı'nın her yıl yetkili sendikaları görüşmeye çağırması gerektiğini yazılı olarak Sn. Maliye Bakanına hatırlatmış olmamıza ve bütçe görüşmeleri başlamış olmasına rağmen protokol görüşmeleri için sendikalara çağrı yapılmamıştır.

Kredi kartları ve banka kartları ile yapılan alışverişlerde % 1’lik iade yapılması yasal zorunluluk olmasına rağmen üç yıldan beri yasa uygulanmamaktadır. Maliye Bakanlığına yazılı dilekçe vermemize rağmen bu konuda da hiçbir adım atılmamıştır.

Diğer yandan asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2553 TL’ye çıkmış olup asgari ücretliler açlıkla karşı karşıya bırakılmıştır. Çalışma Bakanlığı'na çağrı yapılmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu hala toplantıya çağrılmamıştır.

Kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığı bu süreçte Hükümet edenlerin halkın sorunlarına karşı duyarsız tutumlarını bu şekilde sürdürmeleri halinde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtiriz."