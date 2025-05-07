“Ben olsam, dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz derdim”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Genç TV’de katıldığı programda, Hasan Taçoy’un “Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması için görüş var” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bu zaten biliniyordu” ifadesini kullandı.

Altuğra’ya, Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkındaki diploma konusu da soruldu; “Ben olsam, bu durumda, dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz derdim. Kendime güveniyorsam, hatam yoksa, tertemizsem neden dokunulmazlığım kalkmasın” diye konuştu.