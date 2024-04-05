Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “yurttaşın bayramda mangalını yakması hedefiyle” hayvancı ve kasaplarla imzaladığı “1 ay süreyle kuzu etinde tavan fiyat 550 TL olacak” protokolü, reyonlara yansımadı; bazı kasaplar kuzu eti satışını durdu, bazıları yüksek fiyata satışını sürdürdü, bazıları ise dükkânı açmadı…

YENİDÜZEN, protokole imza atan birlik başkanlarına ulaştı, kararın neden uygulanmadığını sorguladı.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamasında, sabah saatlerinde tüm kasaplara çağrı yaptığını, 1 ay süreyle bu şekilde satış yapılması gerektiğini belirterek, “Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız” dedi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları ise, “Protokolü imzalayan Kasaplar Birliğidir. Ama belli ki bazı kasaplar, birliklerinin kararını tanımıyor. Birliklerini tanımıyor. Ama bu beni bağlamaz. Gitsinler, birlikleriyle konuşsunlar, Tarım Bakanlığı ile konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak:

“Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamasında, sabah saatlerinde tüm kasaplara çağrı yaptığını, 1 ay süreyle bu şekilde satış yapılması gerektiğini belirterek, “Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız” dedi:

“Kendilerine çağrı yaptım, başka söyleyecek bir şeyim yok. Biz burada 1 aylık düzgün bir şey yapmaya çalıştık. 1 ay sonra Allah kerim, ne olacak. Evet, kar yapmıyoruz ama herkes bu taşın altına elini koyacak. Bu süreci bu şekilde atlatmak zorundayız.”

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Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları:

“Belli ki bazı kasaplar, birliklerini ve kararını tanımıyor”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, “Protokolü imzalayan Kasaplar Birliğidir. Ama belli ki bazı kasaplar, birliklerinin kararını tanımıyor. Birliklerini tanımıyor. Ama bu beni bağlamaz. Gitsinler, birlikleriyle konuşsunlar, Tarım Bakanlığı ile konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Perşembe gecesinden bu yana hayvancının kuzu satışı gerçekleştirdiğini söyleyen Naimoğlulları, “Mezbahalarda Pazar gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Kasaplar da bu etleri satmak zorunda” dedi:

“Dün geceden beri hayvancı, kuzu satışını gerçekleştiriyor. Dün geceden beri, mezbahalara kuzu yağıyor. Kuzu satmayan havancı yok. Mezbahalarda Pazar gününe kadar kesim işlemleri devam edecek. Kasaplar da bu etleri satmak zorunda.”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, et fiyatları konusunda denetime başladığını belirten Naimoğlulları, “Satmayanlara ceza kesilecek. Ceza kesildikten sonra herhalde satmaya başlayacaklar” dedi.

Naimoğlulları, “Ne yapacaklar? Devletten teşvik alıp, kestikleri kuzuyu 1 ay boyunca saklayacaklar mı? 1 ay sonra mı satmaya başlayacaklar? Kesip bekletecekler mi? Böyle olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.