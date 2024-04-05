Hükümetin “kuzu etinde tavan fiyat 550 TL” protokolü reyonlara yansımadı

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “yurttaşın bayramda mangalını yakması hedefiyle” hayvancı ve kasaplarla imzaladığı “1 ay süreyle kuzu etinde tavan fiyat 550 TL olacak” protokolü, reyonlara yansımadı; bazı kasaplar kuzu eti satışını durdu, bazıları yüksek fiyata satışını sürdürdü, bazıları ise dükkânı açmadı…

YENİDÜZEN, Kasaplar Birliği ile Hükümet arasında imzalanan protokole uymayacaklarını beyan eden bazı kasaplarla konuştu.

Kasaplar, Hükümetin 800 TL’lik destek ödemesinin sadece hayvanın karkas hali için yeterli olduğunu; kira, pos cihazı bedelleri, işçi maaşları ve vergilerin açıkta kaldığını, bu nedenle 550 TL’ye satış yapmayacaklarını belirttiler.

Caner Et Pazarı sahibi Caner Dağaşaner, Hükümetin ortaya koyduğu rakamın bir “öneri” olduğunu söyledi, “550 TL’ye satabilmek için, bize alabileceğimiz uygun fiyatı da tasarlamaları gerekiyordu ama bunu yapmadılar” dedi.

550 TL’lik satış fiyatının girdi maliyetlerini karşılamadığını vurgulayan Dağaşaner, “Bayramda kuzu eti yoktur. Tüm kasapların benimle hem fikir olduğundan eminim” şeklinde konuştu.

Akbıçak Kasap & Şarküteri’nin sahibi Ahmet Akbıçak ise “510 TL’ye mal edilen bir hayvanı 550 TL’ye nasıl satacağımızı bize sayın bakanlarımız açıklasın” dedi, “Her ay yüzde 30 giderimiz var. Bunu maliyetimin üzerine koymam lazım. 510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Bu hesabı kim yaptıysa, gelsin maliyetleri beraber karşılayalım. Kendisi yapabilirse, dükkanı devredeyim” dedi.

Akbıçak, “Şu an normal fiyat 660 TL ve üzeri olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Caner Dağaşaner (Caner Et Pazarı):

“Bayramda kuzu eti yoktur”

“Kuzu satmıyoruz. Kuzu yok ve satmayacağız. 550 TL’ye satmamız önerildi. Bu fiyata satabilmek için, bize alabileceğimiz uygun fiyatı da tasarlamaları gerekiyordu ama bunu yapmadılar. Bu protokolden memnun değiliz. Söylenene alış ve satış fiyatları hesapsız. Eğer 250 TL’ye alacaksak, biz 700 TL’ye satmamız gerekir. Bir kuzunun 200 – 250 TL stopajı var, 200 TL kesimi var, eksiği – gediği koyunca elimizde hiçbir şey kalmıyor. Bayramda kuzu eti yoktur. Tüm kasapların benimle hem fikir olduğundan eminim. Hükümet yardımcı olacaksa, güney fiyatlarıyla eşitlemesi gerek. Büyük maliyetler göz ardı ediliyor. Vergiler, kiralar, stopajlar, çalışan maaşları, pos cihazları… Bunlar daha ilk etapta aklıma gelenler. Daha çok şey var…”

Ahmet Akbıçak (Akbıçak Kasap & Şarküteri):

“510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Kiramı, maaşları, vergimi nasıl karşılayacağım?”

“Devlet 550 TL’ye satmamı istiyor. Ama 510 TL’ye mal edilen bir hayvanı 550 TL’ye nasıl satacağımızı bize sayın bakanlarımız açıklasın. 800 TL destek vereceğiz diyorlar ama 800 TL hayvan başına destek sadece hayvanın firesi ile maliyetini karşılıyor. Peki benim elektriğim, kiram, vergilerim, maaş ödemem, pos cihazı ödemelerim nerede? Çok isterlerse peşin para getirsinler, hayvanı olduğu gibi alsınlar. O zaman olur. Herkes siparişlerini iptal etti. Marketlere karkas hayvan satıyoruz. İnsanlar siparişlerini iptal ediliyor. Kuzu elimde kaldı. Hükümetin hesaplamasında hata var. Yüzde 30 her ay giderimiz var. Bunu maliyetimin üzerine koymam lazım. 510 TL’ye mal ettiğim bir şeyi 550 TL’ye nasıl satacağım? Bu hesabı kim yaptıysa, gelsin maliyetleri beraber karşılayalım. Kendisi yapabilirse, dükkanı devredeyim kendisine. Şu an normal fiyat 660 TL ve üzeri olması gerekiyor. “