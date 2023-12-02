Bellapais Manastırı’nda sevilen opera eserleri yankılandı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu ile Rus Soprano Mariya Semochkina ve Kırgız Piyanist Nadezhda Kameneva 1 Aralık Cuma günü Bellapais Manastırı'nda Şan & Piyano Resitali verdi.

Manastırın harikulade atmosferinde saat 19.30' da başlayan resitalde sanatçılar; Caccini’den Ave Maria, Gounod’dan Juliette's waltz, Bellini’den Casta diva, di Chiara’dan La Spagnola, Fazıl Say’dan 3 Ballad (Nazım, Kumru, Sevenlere dair), Puccini’den O mio babbino caro ve Quando m'en vo' soletta, Arditi’den Il Bacio ve Rossini’den Tarantella Napoletana eserlerini seslendirdiler.

Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı mezunu Rus opera sanatçısı sporano Mariya Semochkina ile Kırgızistan Devlet Konservatuarı mezunu uluslararası yarışmalardan birçok ödül kazanmış piyanist Nadezhda Kameneva’nın sahne aldığı resital operanın en iyi eserlerinden bir seçkiyi sanatseverlerle buluştururken seyirciler konser bitiminde ikiliyi uzun süre alkışladı.

İkili de tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.