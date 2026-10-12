“Protokol imzalanırsa grevi kaldırırız, tamam mı devam mı onlar karar verecek”

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EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, taleplerini içeren protokolü Bakan'a sunduklarını açıkladı. Tuğcu, protokolün imzalanarak yürürlüğe girmesi halinde grevi kaldıracaklarını belirterek, “Biz tamam olmasına hazırız, şimdi onlar karar verecek, tamam mı devam mı?” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, toplantının oldukça verimli ve yapıcı geçtiğini belirterek, sendikanın taleplerini içeren protokolü Bakan Hasipoğlu'na sunduklarını söyledi.

“Protokol yürürlüğe girerse grevi kaldırırız”

Tuğcu, sendikanın müzakereye açık olduğunu vurgulayarak, “Biz masaya oturmaya hazırız, taleplerimiz ortadadır. Taleplerimiz doğrultusunda bir protokol de hazırladık. Hükümet samimiyse gelir, bir saat sonra buna yanıt verir ve imzalar. Protokol yürürlüğe girdiği andan itibaren grevi kaldırırız” dedi.

Hazırladıkları protokolü Hasipoğlu'na teslim ettiklerini belirten Tuğcu, Bakan'ın karşı tarafla görüşerek kendilerine geri dönüş yapacağını söylediğini aktardı.

“İş güvenliği yalnızca malzeme alınması değildir”

Çalışanların temel beklentisinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması olduğunu ifade eden Tuğcu, gerekli malzemelerin tedarik edilmesinin yanı sıra çalışma ortamlarının da güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tuğcu, “Bizim burada çalışanlar olarak tek beklentimiz, iş güvenliği kurallarının uygulanması ve gerekli malzemelerin tedarik edilmesidir. İş güvenliği sadece malzeme alınması değildir. Çalıştığımız ortamda da iş güvenliği kurallarının uygulanmasını talep ediyoruz. Kullandığımız araçlarda, çalıştığımız trafo odalarında da bu kurallar uygulanmalıdır” diye konuştu.

Görüşmenin ardından hükümetten yanıt beklediklerini belirten Tuğcu, sendikanın uzlaşıya hazır olduğunu yineleyerek, “Biz tamam olmasına hazırız. Şimdi onlar karar verecek, tamam mı devam mı?” ifadelerini kullandı.