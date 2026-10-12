“Doğru bütçe ve planlamayla insanların yaşamına dokunan projeler hayata geçirilebilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Eskişehir’i ziyaret ederek kültür, turizm ve sosyal yaşam alanlarını yerinde inceledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye de nezaket ziyaretinde bulunan Rahvancıoğlu’na Lapta Başpınar Muhtarı Coşkun Yılmaz eşlik etti. Rahvancıoğlu, Porsuk Çayı, Odunpazarı Çarşısı, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Balmumu Müzesi, Kentpark ve Kentpark Yapay Plajı ile Sazova’daki Masal Şatosu’nu gezdi.

Rahvancıoğlu, Eskişehir’de hayata geçirilen projeleri LAÇ bölgesinin potansiyeliyle karşılaştırarak Mare Monte, Tınaztepe Doğa Parkı, Lapta Yaşam ve Turizm Koridoru ile Karşıyaka Doğa Parkı projelerinin önemini vurguladı.

“Denizi olmayan kentte halkı suyla buluşturmuşlar”

Eskişehir’deki belediyecilik uygulamalarından etkilendiğini belirten Rahvancıoğlu, özellikle denizi olmayan bir kentte su etrafında oluşturulan sosyal yaşam alanlarına dikkat çekti.

“İç Anadolu’da suya duyulan özleme belediyecilik eliyle karşılık verilmiş. Denizi olmayan bir yerde Kentpark Yapay Plajı oluşturulmuş; Porsuk Çayı düzenlenerek insanların suyla buluştuğu yaşam alanlarına dönüştürülmüş. Bunları yerinde görmek çok etkileyiciydi” diyen Rahvancıoğlu, doğru bütçe planlamasıyla insanların günlük yaşamına dokunan projelerin hayata geçirilebileceğini vurguladı.

“Bizim denizimiz, sahillerimiz ve doğal güzelliklerimiz var”

Eskişehir’de gördüğü uygulamaları LAÇ bölgesinin sahip olduğu doğal ve turistik değerlerle karşılaştıran Rahvancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim ise denizimiz, sahillerimiz, dağlarımız ve eşsiz doğal güzelliklerimiz var. Bu değerleri doğru planlamayla halkımızın yaşamına kazandırabiliriz.”

Rahvancıoğlu, bu kapsamda hazırladıkları Mare Monte, Tınaztepe Doğa Parkı, Lapta Yaşam ve Turizm Koridoru ile Karşıyaka Doğa Parkı projelerinin bölgeye yeni sosyal yaşam alanları ve çekim merkezleri kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

“Halkımızın yaşamına, esnafımızın kazancına katkı sağlayacağız”

Odunpazarı ve Atlıhan’daki çarşıların kültürel değerleri ve yerel üretimi turizmle buluşturduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, benzer bir anlayışla LAÇ bölgesinin ekonomik ve sosyal potansiyelini geliştirmek istediklerini kaydetti. Rahvancıoğlu, “Bu alanlar halkımızın yaşamına güzellik katarken esnafımıza, restoranlarımıza, ulaşım ve turizm sektörümüze de katkı sağlayacak. Eskişehir’de gördüğümüz örnekler, bölgemiz için düşündüğümüz projelere duyduğumuz heyecanı daha da artırdı. Sahip olduğumuz güzellikleri doğru planlamayla herkesin yararlanabileceği yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Rahvancıoğlu, Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti

Eskişehir ziyaretleri kapsamında CTP LAÇ Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ünlüce, Turan Rahvancıoğlu’nun kendisine gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Rahvancıoğlu’na başarılar diledi.