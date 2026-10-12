“Güneş panelleri kurulurken öncelik insan hayatı olmalı”

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, yenilenebilir enerji sistemlerinin yapı güvenliği, mimari tasarım ve enerji verimliliğiyle birlikte ele alınmasının gerektiğini belirterek, “Güneş panelleri kurulurken öncelik insan hayatı olmalıdır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Olguner, Mimarlar Odası olarak, “Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğüne" ilişkin değerlendirme ve önerilerini ülkedeki yapıların güvenliği açısından paylaştı.

Olguner, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklediklerini ancak düzenlemelerin elektrik üretimi ve teknik yetkilendirmeyle sınırlı kalmaması; yangın güvenliği, taşıyıcı sistem güvenliği, imar kuralları, mimari tasarım, kültürel mirasın korunması ve enerji verimliliğini de kapsaması gerektiğini belirtti.

"Çatılarda öncelik insan hayatı ve yapı güvenliğidir"

Güneş panellerinin, yangın kaçış ve müdahale yollarını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerektiğini belirten Olguner, çoklu konut yapılarında çatıların ise tahliye gereksinimleri dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurguladı.

Panel ve taşıyıcı sistemlerin oluşturduğu ek yükler ile rüzgârın etkisinin bina güvenliği açısından önemine işaret eden Olguner, bu sistemlerin mevcut yapıyla ilişkisinin statik hesaplarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olguner, çat bağlantılarının ise su yalıtımına zarar vermemesi gerektiğini belirtti. Olguner, “Bu nedenle güneş enerjisi sistemleri, mimari ve mühendislik projeleriyle birlikte tasarlanmalı, ilgili meslek disiplinlerinin koordinasyonu içinde uygulanmalıdır” dedi.

“Enerji dönüşümü, binaların enerji ihtiyacını azaltmakla başlamalıdır” diyen Olguner, yenilenebilir enerji politikalarının binalarda ısı yalıtımı ve pasif tasarım önlemleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yenilenebilir enerji üretiminin, yapıların mimari niteliği ve çevrenin görsel bütünlüğüyle uyum içinde olması gerektiğini belirten Olguner, “Kentlerin görünümü ve kültürel miras korunmalıdır” dedi.

“Tüzüğe somut düzenleme önerilerimizi Enerji Bakanlığı’na sunduk”

Olguner, oda olarak tüzüğe somut düzenleme önerilerini Ekonomive Enerji Bakanlığına sunduklarını belirterek, “Bakanlığa ilettiğimiz görüşte, Tüzüğün 6’ncı maddesine eklenecek bir düzenlemeyle, belirlenen koşullardan herhangi birini karşılamayan başvuruların mimari, statik, elektrik ve mekanik vizeli projelerle yapılmasını önerdik.” dedi. Olguner, şunları kaydetti:

“Önerimiz; yapının müstakil konut olması, sistemin çatı eğimini takip etmesi ve çatı sınırları içinde kalması, mahyayı aşmaması, yüksekliğinin 100 santimetreyi geçmemesi, yeni bir hacim veya belirgin siluet oluşturmaması, kapasitesinin 11 kW’ı aşmaması ve uygulamanın tescilli bir yapıda veya tarihi kültürel miras bölgesinde bulunmaması koşullarını kapsamaktadır. Bu koşullardan herhangi birinin sağlanmadığı uygulamaların, ilgili disiplinlerin projeleri üzerinden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

Olunger ayrıca, mimarlık alanını ilgilendiren bu konuların karar süreçlerinde temsil edilmesi amacıyla Mimarlar Odası temsilcisinin YEK Komitesine dahil edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini Bakanlığa bildirdiklerini de kaydetti.

Oda olarak, meslekler arası koordinasyonun, proje kontrolünün ve denetimin mevcut Vize Bürosu aracılığıyla yürütülmesi konusunda sorumluluk almaya hazır olduklarını da ifade eden Olguner, Bakanlığın meslek odalarının görüşüne başvurmasını değerli bulduklarını; bu sürecin kamu güvenliğini ve kamu yararını esas alan bütüncül bir düzenlemeyle sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Olguner, “Yenilenebilir enerjiye geçişi; güvenli yapılar, enerji verimli binalar, nitelikli kentler ve korunan kültürel miras hedefleriyle birlikte gerçekleştirmek ortak sorumluluğumuzdur.” dedi.