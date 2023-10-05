Belediyeye ait pano "başbakanın emriyle" sökülmeye çalışıldı

Girne Belediyesi tarafından Dr. Fazıl Küçük çemberine kurulan LED ekrana CTP’nin ücret karşılığı “#Utan ve Git” reklamını yayınlamasının üzerine Karayolları Dairesi ekiplerinin, “Başbakan Ünal Üstel’in emri ile” belediyeye bildirim yapmadan ekranı ayaklarından kesip yerinden sökmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, söz konusu panonun Eylül ayından bu yana çemberde bulunduğunu belirterek, 1 aydır kimsenin ses çıkartmadığını ancak “#Utan ve Git” reklamının yayınlanmasının ardından birilerinin “incindiğini” belirtti.

Girne Belediyesi zabıtalarının olaya anında müdahale ederek yapılmak istenen yasadışı işlemi durdurduğunu aktaran Şenkul, konuyla ilgili Girne Polis Müdürlüğü’ne gerekli şikâyetlerin yapıldığını belirtti.

Şenkul, “Burası dağ başı değildir, yasa ve hukuk sadece vatandaş için değil devleti yönetenleri de bağlamaktadır. Başbakanın veya bir başkasının kişisel düşüncesi, isteği ile kimse Girne Belediyesine ait bir mülke zarar veremez” dedi.

Murat Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İyi akşamlar Girne,

Bugün yaşananlardan ötürü birileri ve ülkem adına çok üzgünüm.

Biliyorsunuz ki Eylül ayının başından beri Dr. Fazıl Küçük çemberine LED ekran kurduk ve Girne Festivalinin tüm tanıtımlarını oradan yaptık.

Ne hikmetse 1 aydır hiç sesi çıkmayanlar, Fotoğraftaki reklam yayınlanınca belli ki çok incinmiş.

Bana iletilen bilgi Sayın Başbakan Ünal Üstelin talebi ile Karayolları Dairesi bize hiçbir bildirim yapmadan, mülkiyeti bize ait ekranı ayaklarından kesip yerinden sökmeye çalışmıştır.

Girne Belediyesi zabıtaları olaya anında müdahale ederek yapılmak istenen yasadışı işlem durdurulmuş ve Girne Polis Müdürlüğümüze gerekli şikâyetler yapılmıştır.

Bu ekranın Karayollarına ait bir alanda olduğu ve kendilerinden izin alınmadığı için bu zorba yöntemi denediklerini yaptığımız görüşmelerden anladık.

Oysaki biz aylar önce hem karayollarına hem de Polis Müdürlüğümüze görüş ve izin talebinde bulunduk.

Karayolları cevap vermedi, polisimiz ise kurulduktan sonra yerinde görerek değerlendirme yapacaklarını bize bildirmiştirler.

Devlet aklına, ciddiyetine, kurumlar arası iletişim ve saygıya hiç yakışmayan bu hareketi kınadığımızın bilinmesini istiyoruz.

Burası dağ başı değildir, yasa ve hukuk sadece vatandaş için değil devleti yönetenleri de bağlamaktadır.

Başbakanın veya bir başkasının kişisel düşüncesi, isteği ile kimse Girne Belediyesine ait bir mülke zarar veremez.

Sorun verilen reklam değil de gerçekten trafik güvenliği ise bunu bize Ulaştırma Bakanlığı iletir, biz de vatandaşımızın güvenliğini tehlikeye atmamak adına gereğini yaparız.

Ancak bu reklam filmi dönene kadar elimize bu yönde bir talep veya uyarı gelmediğini tekrar ediyorum.

Bu ekran oraya Başbakan istedi diye konmadı o istemiyor diye de oradan inmez.

Meclis kararı ile konuldu, güvenlik sorunu yarattığı veya yasal olmadığı bize resmî yollardan bildirilse yine Girne Belediye Meclis kararı alınır ve iner.

Bu ülke, bu devlet kimsenin malı değildir hepimizindir.

Bir sorun varsa izlenecek yol da voyvodalık değil diyalogdur.

Kamuoyunun bilgisine…"