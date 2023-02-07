Türkiye’deki deprem felaketinin ardından belediyelerden yardım çağrısı sürüyor.

Özellikle kıyafet ve yiyecek yardımlarına yeniden başlayan belediyelerde, ihtiyaç olması halinde deprem bölgesine gidebilecek makine operatörlerinin belediyelere başvurmaları istendi.

Yapılan açıklamada Kurtarma Ekiplerine yardımcı olmak amacı ile Eğitimli Ve Eğitimsiz gönüllülere ihtiyaç duyulduğu da belirtildi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ihtiyaç duyulması halinde deprem bölgesine gidebilecek makine operatörlerinin belediyeyle iletişime geçip, bilgilerini yazdırmasını istedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da malzeme yardımlarını yeniden başlatacaklarını söyledi, özellikle excavator konusunda yardım talepleri olacağını belirtti.

Öte yandan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, deprem bölgesinde kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacı ile eğitimli ve eğitimsiz gönüllülere ihtiyaç olduğunu duyurdu, gönüllü bölge sakinlerinin acilen 0533 860 69 49 telefon numarasını aramasını istedi.