Belediyelerde sendikalara darbe: Toplu iş sözleşmeleri feshedilecek

Tüzel kişiliği sone eren belediyeler ile birleşen belediyeler de dahil toplam 13 belediyede yapılan toplu iş sözleşmeleri hükümsüz olacak, fesih ve iptal edilecek.

Yeni çalışmada birleştirilen belediyelerin isimleri de paylaşıldı.

Daha önce kapatılacağı ifade edilen Gönyeli Belediyesi, yasa tasarısında ayrı belediye olarak karşımıza çıktı.

Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi ile birleştirildi.

Bununla birlikte yeni çalışmada birleşen belediyeler ‘Kuzey Mesarya Belediyesi’, ‘Güney Mesarya Belediyesi’ ve ‘Akdeniz Belediyesi’ olarak isimlendirildi.

Kuzey Mesarya Belediyesi’nde Geçitkale, Tatlısu Belediyesi ile Serdarlı Belediyesi birleşti.

Güney Mesarya Belediyesi’nde Akdoğan Belediyesi, İnönü Belediyesi, Vadili Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi birleşti.

Akdeniz Belediyesi’nde merkezi Lapta Belediyesi, Alsancak Belediyesi birleşecek.

Yeni Karpaz Belediyesi’nde Dipkarpaz Belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi birleşecek.

Birleştirme öncesindeki toplu iş sözleşmeleri feshedilecek

Tüzel kişiliği sone eren belediyeler ile birleşen belediyeler de dahil toplam on üç belediyenin sendikalar ile belediyeler arasında bu yasa yürürlüğe girmeden önce yapmış oldukları toplu iş sözleşmeleri hükümsüz olacak, fesh ve iptal edilecek.

Yeni oluşturulan tüzel kişiliklere ve yeni personel yapısına uygun olarak toplu iş sözleşmeleri yeniden tadil edilerek düzenlenecek.

Belediyelerde yeniden yetkili sendika belirlenecek.