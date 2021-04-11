Belediyecilik Vizyon Çalıştayı, ‘Kültür Sanat ve Eğitim’ konulu çalışma ile sona erdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı, Kültür, Sanat ve Eğitim konulu çalışma ile geçtiğimiz gün sona erdi. CTP’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Fatoş Miralay, açılış konuşmasında CTP’nin 2022 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar yapmaya başladığını söyledi. Miralay, belediyeciliğin halka hizmet götürmekle yükümlü olduğunu ancak bunun yanı sıra unutulmaması gerekenlerden bir tanesinin de kültür sanat ve eğitim konusunda götüreceği hizmetler olduğunu ifade etti. Beş gün boyunca çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının, kısa bir süre içerisinde bildiri haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kaya: “Kıbrıslı Türklerin kültürüne müdahale edilmesine müsaade edilmemeli”

Kıbrıs Yazarlar ve Sanatçılar Birliği Başkanı Emel Kaya, Türkiye ile imzalanan son protokolde kültür sanat etkinliklerinin büyük oranda Yunus Emre Enstitüsü’nün tekeline sunulduğunu ve bunun sıkıntılı bir durum olduğunu ifade etti. Bu tür girişimlerin barıştan yana olan muhalif örgüt ve dernekleri devre dışı bırakacağının altını çizen Kaya, bu tip müdahalelerin Kıbrıslı Türklerin kendine has kültürü yok edebileceğini söyledi ve buna karşı herkesin mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kızılduman: “Çarpık kentleşmeden dolayı tarihi eserler tehdit altında”

DAÜ Kültürel Miras Araştırma Merkezi Başkanı Bülent Kızılduman, kültürel mirasın korumasının toplumlar ve devletlerin ilgisini çeken bir konu haline geldiğini söyledi. Tarihi kent merkezleri ve yapıların kent kimliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Kızılduman, son dönemde çarpık kentleşmeden kaynaklı olarak tarihi eserlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin kente en yakın yönetim birimi olduğunu dile getiren Kızılduman, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasında iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde ilk sorumluluk sahibi olan yönetimler olduğunu kaydetti.

Silbery: “Sanatçılar zor şartlarda yaşam sürüyor”

ARUCAD Kültür ve Sanat Birimi Koordinatörü Oya Silbery de, ülkemizde varlık göstermeye çalışan sanatçıların zor şartlarda yaşam sürdüğünü açıkladı. Sanatçıların varlıklarını sürdürebilmek için mutlak surette ek işler yaptığına dikkati çeken Silbery, sadece sanatçı kimliğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan çok az insan olduğunu ifade etti. Silbery, kültür sanat dalları ile yerel yönetimler arasında bir bağ kurulması gerektiğini de söyledi.

Faruk: “Betona değil insana yatırım yapılmalı”

HASDER Yönetim Kurulu Üyesi Ferhun Faruk da konuşmasında sanatı ve kültürü tüm toplumun hizmetine sunabilecek yönetim mekanizması yerel yönetimler olarak görüldüğünü anlattı. Uygar yönetimlerde kültür ve sanata yapılan desteğin insana yapılan yatırım olarak görüldüğünü belirten Faruk, ülkemizde de betona yatırım yapmak yerine uygun ortamı oluşturup insana yatırım yapmanın tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fethi: “Yerel yönetimler sanata yatırım yapmaya başladı”

DAÜ-SEN Mali İşler Sekreteri Sami Fethi de, merkezi bir anlayışa sahip olunmasına rağmen bazı yerel yönetimlerin son dönemlerde kültür ve sanata yatırım yapmaya başladığını kaydetti ve bununla ilgili rakamlara dayalı sunum yaptı. Fethi, Kıbrıs’ta barış ortamına aç olunduğunu ve bundan dolayı da yerel yönetimlerin öneminin her gün arttığını söyledi.

Ulubatlı: “Duyarlılıklarımız farklı kesimlere ulaşıyor”

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği adına video konferans yoluyla çalıştaya katkı koyan Derya Ulubatlı da, yerel yönetimlerin kültür ve sanata yaptıkları katkıların kendileri içi çok önemli olduğunu, bu sayede sanat için oluşturmaya çalıştıkları duyarlılığın farklı kesimlere de ulaştığını belirtti. Belediyelerin sanatı topluma kazandırmak adına çok önemli bir aracı konumunda olduğunu düşündüğünü vurgulayan Ulubatlı, beklentilerinin var olan işbirliğinin daha da artması olduğunu sözlerine ekledi.

Maviş: “Eğitim yerel yönetimlerle planlanmalı”

Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’na video konferans yoluyla hitap eden KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, eğitimin yerel yönetimlerle birlikte planlanması gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin tek bir merkezden yönetilmeye çalışıldığını ve bunun da büyük sıkıntılar ortaya koyduğunu ifade eden Maviş, Avrupa ve dünyada eğitimin yerelleştiğini ve okul merkezli olduğunu, bunun ülkemizde de uygulanması gerektiğini söyledi. Maviş, amaçlarının eğitimin niteliğini daha da ileriye götürmek olduğunu vurguladı.