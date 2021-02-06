Belçika-Hollanda arasında "uyuşturucu otobüsü"

Belçika'nın Turnhout ve Hollanda'nın Tilburg kentleri arasında her yarım saatte bir karşılıklı sefer yapan 450 numaralı belediye otobüsü, koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında, "uyuşturucu turistlerinin" en gözde ulaşım aracı oldu.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Belçika, koronavirüs vakalarındaki yüksek artış nedeniyle, zorunlu haller dışında yapılan seyahatlere kısıtlama getirdi. Ancak Belçika ve Hollanda'da toplu taşıma araçları, bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

Bu nedenle Belçikalı "uyuşturucu turistleri", Hollanda'ya geçebilmek için sınır kenti Turnhout'a geliyor. Turnhout - Tilburg arasında her gün karşılıklı sefer yapan otobüs, iki şehir arasındaki 35 kilometrelik mesafeyi, yaklaşık 45 dakikada alıyor.

Belçika ve Hollanda medyasına göre, Covid-19 salgını sonrası, toplu taşıma şirketi Lijn'a bağlı 450 numaralı otobüsün yolcularının önemli bir kısmı, uyuşturucu turistlerinden oluşmaya başladı.

Otobüsle, Belçika'dan Hollanda'ya geçen yolcular, Tilburg kentinde gerekli uyuşturucuyu temin ederek, yeniden ülkelerine dönüyor.