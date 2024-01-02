“Beklentimiz, adaletin tecelli etmesi”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Heyette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, travmatik bir sürecin yaşandığını ve bunun devam ettiğini belirterek, “Hem ailelerimiz hem de toplumun geneli için travmatik bir hadise yaşandı, hayatımız boyunca bu travmayı içimizde hissedeceğiz” dedi.

“Tekrardan buraya gelmek hepimiz için zor” diyen Erhürman, “Beklenti, artık tamamen adalete odaklanmış durumda. Hepimizin beklentisi, adaletin tecelli etmesidir. Elbette adalet tecelli ettiğinde çocuklarımız geri gelmeyecek, acımız dinmeyecek ama onlara olan borcumuzun çok cüzi bir kısmını ödemiş olacağız” dedi.

Kısa süre içerisinde kararın okunmasını beklemediklerini, duruşmalar yapılacağını anımsatan Erhürman, “İddianame bilinçli taksir üzerine hazırlandı ve kabul edildi. Ama yargılama sürecinde bu değişebilir. Ben Ceza Hukukçusu değilim. Ama ilk bakışta Olası Kast bana daha yakın geliyor. Bunu burada izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da bulunma sebeplerinin, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak meselenin arkasında olduğunu göstermek olduğunu belirten Erhürman, “İsias ortak davamız derken, bu konuda gerçekten samimiyiz. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı