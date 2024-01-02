Adalet yolculuğu başladı

Serap ŞAHİN - Adıyaman

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanmaya yarın başlıyor.

Adalet isteyen aileler, dava sürecini yakından takip etmek adına, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.

Ailelere; akın arkadaşları, Meclis’teki bu konuda oluşturulan araştırma komitesi üyeleri, bazı milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs’taki avukat ekibi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlardan oluşan kalabalık bir ekip eşlik ediyor.

Ayrıca Başbakan Ünal Üstel de "müşteki" konumunda, davaları izlemek üzere ekibiyle birlikte eşlik ediyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre heyet, Gaziantep’e vardı.

Burada, Şampiyon Meleklerin ebeveynlerinden Enver Karakaya'ya, X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında şikayet bulunduğu bildirildi.

Karakaya'nın, Adıyaman'a vardığında, bölgedeki savcılıkla görüşeceği öğrenildi.

Heyet 3-4-5 Ocak tarihlerinde görüşülecek davalar arından 6 Ocak Cumartesi günü 10.40 uçağı ile adaya dönecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma yarın başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

FOTOĞRAFLAR - GÖRÜNTÜ: SERAP ŞAHİN (YENİDÜZEN - KANAL SİM)