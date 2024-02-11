“Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol”
Portre - İş insanı Hazel Kafidir: “Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol.”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmeliyetçi
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yaşam Koçu olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim
Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık
En büyük pişmanlığım… İnsanlara fazla güvenmek
En büyük sevincim… Köpeğim Isabel, ailem
Hayatımın dönüm noktası… Hazel Shoes
Beni en çok etkileyen yazar… Canan Tan
Başucumdaki kitap… Bir Kadın Plan Yaparsa – Maye Musk
En keyif aldığım müzik… Pop müzik
En son izlediğim film… Atatürk
Kendim için son aldığım şey… Güzel bir kaban
Dolabımdaki en gereksiz şey… Fazla takı ve makyaj malzemesi
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Eleştirici yapım
Kendimde beğendiğim özellik… Pes etmemek ve mücadeleci olmam
Olmasa da olur… Birkaç fazla kilom
Olmazsa olmaz… Çocuklarım
En iyi yaptığım yemek… Mütevazi olmayacağım tüm yemeklerde çok iyiyim
Hayalimdeki dünya… Herkesin eşit şartlarda ve tek bir dil kullandığı savaşların ve felaketlerin olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Midende kelebekler uçarken, iştahsızlıktan kilo vermek
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
Görmek istediğim yer… Bora Bora, Newyork
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak
Son olarak söylemek istediklerim… Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol