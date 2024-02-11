Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmeliyetçi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yaşam Koçu olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık

En büyük pişmanlığım… İnsanlara fazla güvenmek

En büyük sevincim… Köpeğim Isabel, ailem

Hayatımın dönüm noktası… Hazel Shoes

Beni en çok etkileyen yazar… Canan Tan

Başucumdaki kitap… Bir Kadın Plan Yaparsa – Maye Musk

En keyif aldığım müzik… Pop müzik

En son izlediğim film… Atatürk

Kendim için son aldığım şey… Güzel bir kaban

Dolabımdaki en gereksiz şey… Fazla takı ve makyaj malzemesi

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Eleştirici yapım

Kendimde beğendiğim özellik… Pes etmemek ve mücadeleci olmam

Olmasa da olur… Birkaç fazla kilom

Olmazsa olmaz… Çocuklarım

En iyi yaptığım yemek… Mütevazi olmayacağım tüm yemeklerde çok iyiyim

Hayalimdeki dünya… Herkesin eşit şartlarda ve tek bir dil kullandığı savaşların ve felaketlerin olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Midende kelebekler uçarken, iştahsızlıktan kilo vermek

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Bora Bora, Newyork

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak

Son olarak söylemek istediklerim… Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol