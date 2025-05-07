“Bedelli Askerlik kazanılmış bir haktır. Kullanılabilmesi için çare şarttır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Askerlik Değişiklik Yasasının görüşülmesine ret oyu verilmesini eleştirdi.

Açıklamada, “Talebimiz çok açık ve nettir: Yurt dışında yaşayan, alanlarında başarılı gençlerin bir kısmının ülkeye dönüşünün önündeki engellerden biri olan bu durum ortadan kaldırılmalı, bu yanlıştan derhal dönülmelidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesini, ödeme yapmış vatandaşlara iade yapılmasını, asker kaçaklarına af getirilmesini öngören Askerlik Değişiklik Yasasının ivedilikle görüşülmesi önerisine hükümet RET oyu vermiştir.

Mükellef Askerlik hizmeti ile ilgili birçok sorun olmakla birlikte temmuz ayında celp olması nedeni ile bedelli askerlik ücreti ile ilgili sorun şu an daha ön plana çıkmaktadır.

Bugün yürürlükte olan yasa kapsamında bedelli askerlik ücreti, brüt asgari ücretin on katına sabitlenmiştir. Bu da günümüz koşullarında 434.690 TL — yani yaklaşık 8.470 İngiliz Sterlini anlamına gelmektedir. Bu, asgari ücrete yapılan her zamla birlikte artmaktadır.

Oysa geçmişte bedelli askerlik ücreti 4.000 Sterlin olarak belirlenmişti. Ancak 2021 yılında dövizdeki sürekli yükseliş nedeniyle ücretin asgari ücrete endekslenmesi "çözüm" olarak sunulmuş, fakat bu uygulama öngörüsüzlük, plansızlık ve günü kurtarma anlayışı ile günümüzdeki durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Yıllarca yurt dışında yaşamak zorunda kalan, yılda en fazla 100 gününü adada geçirebilen yurttaşlarımız ile akademik hayatta emek veren bireyler bu muafiyeti büyük maddi ve manevi bedeller ödeyerek elde edebilmektedir.

Hükümetin bu vizyonsuz tavrı; toplumsal adaleti zedelemekte, beyin göçünü artırmakta ve yurttaşlarıyla bağını koparmaktadır.

Talebimiz çok açık ve nettir: Yurt dışında yaşayan, alanlarında başarılı gençlerin bir kısmının ülkeye dönüşünün önündeki engellerden biri olan bu durum ortadan kaldırılmalı, bu yanlıştan derhal dönülmelidir.