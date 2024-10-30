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"Bebekler ağızdan beslenmeye başladı, tedavi süreci olumlu seyrediyor"

"Bebekler ağızdan beslenmeye başladı, tedavi süreci olumlu seyrediyor"

Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumu ile açıklama yaptı, bebeklerin sağlık durumlarının olumlu yönde seyrettiğini bildirdi. 

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Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumu ile açıklama yaptı, bebeklerin sağlık durumlarının olumlu yönde seyrettiğini bildirdi. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

"Bugün sabah saatlerinde yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumu stabildir ve olumlu yönde seyretmektedir. Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bebeklerin sağlık durumu iyi yönde gelişmeye devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

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